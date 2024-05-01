澎湖花火炫武遊西瀛武轎踩街 為海上花火節暖身

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（中央社澎湖縣1日電）澎湖「花火炫武遊西瀛武轎踩街」活動，今晚率先在馬公市區登場，為明天開幕的國際海上花火節暖身，宣告澎湖觀光季開始。

澎湖「花火炫武遊西瀛武轎踩街」活動今晚由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、馬公市長黃健忠、縣議員許國政、蘇陳綉色等人共同參拜和點燃起馬炮。來自案山北極殿等近20間宮廟的武轎，由馬公石滬廣場出發，遶行市區廟宇，沿路吸引大批民眾圍觀，熱鬧非凡。

陳光復表示，武轎總會成立迄今剛好10週年，每年的海上花火節前夕都率先舉辦相關活動，盛大的遶境祈福活動，宣告今年澎湖觀光季開始，澎湖的觀光，感謝地方各界的配合與協助，去年觀光人數達128萬人次，期盼今年能突破130萬人次新高。

澎湖「花火炫武遊西瀛武轎踩街」活動今晚8時登場，包括有19頂武轎與電音三太子等，澎湖衛生局也現場進行防毒與戒菸等宣導，遶行馬公市區，市區沿途吸引滿滿的民眾圍觀，為長達近3個月的花火節暖身，馬公警分局將在各活動路線上，進行部分交通管制，以利活動進行。（編輯：黃世雅）1130501