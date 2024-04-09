廉潔菊島誠信論壇 為澎湖海洋永續發聲

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（中央社澎湖縣9日電）為保護海洋資源永續，來自全台的產官學界等代表，今天在「2024廉潔菊島．海洋永續」誠信論壇中，以行動為海洋永續發聲，讓澎湖海洋資源永續。

澎湖縣政府舉辦「2024廉潔菊島．海洋永續」誠信論壇，今天在澎湖科技大學登場，包括縣長陳光復、副議長藍凱元、法務部廉政署長莊榮松、海洋保育署長黃向文、澎湖地院長楊國精、地檢署檢察長陳佳秀、日月光集團法務經理才國宗等中央、地方與產業等近200人代表共同為「海洋永續」發聲。

陳光復表示，澎湖海域廣大，海洋是澎湖人的經濟命脈，但近來遭受氣候變遷、環境污染與過度捕撈下，造成海洋生物日益枯竭。近年放流魚貝蟹等逾千萬尾魚苗 、珊瑚礁復育植栽面積近7座籃球場之大，更感謝企業與行動力挺參與保護海洋行動。

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黃向文、才國宗、澎湖水產種苗場長柯志鴻、陳佳秀、澎湖科大教授胡俊傑等人分別就「推動台灣珊瑚保育」、「企業社會責任與誠信經營」、「珊瑚復育與生態旅遊」、「打擊非法、永續海洋」與「里海創生：產官學協作案例」等議題分享。

縣府秘書長蔡淇賢與政風處長陳瑩松針對珊瑚復育與推動公私跨域合作等議題進行綜合座談，強化企業誠信、海洋生態、環境永續、社會責任的核心價值，期讓澎湖成為與海洋共存共好的幸福城市。（編輯：郭諭儒）1130409