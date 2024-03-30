一起集點樹植樹活動 陳光復盼澎湖成一座大公園

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（中央社澎湖縣30日電）澎湖植樹月活動，300多名民眾今天在馬公犀山公園合力種植800株林木，將可增加0.51公頃綠地，30年來澎湖已造林逾2260公頃，縣長陳光復期待澎湖能成為一座大公園，也帶動觀光發展。

農業部林業及自然保育署屏東分署與澎湖縣政府合辦「一起集點樹 攜手Go Hiking！」植樹活動，澎湖縣長陳光復、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、澎湖防衛部政戰主任許力仁、澎湖縣議員呂黃春金與屏東分署長楊瑞芬與菜園、光華與石泉等3里300多名民眾合力種下近800株羅漢松與台灣欒樹等林木，打造小而美社區公園的休憩景點。

陳光復表示，期待今年的造林活動營造社區新風貌，讓澎湖本島能成為一座大公園，媲美新加坡的花園城市，提升綠美化環境與減碳，也帶動觀光活動發展。

楊瑞芬表示，屏東分署及澎湖縣政府從民國81年迄今合作造林，30多年來，總共合力造林超過2260公頃，佔了全澎湖總面積18%，讓澎湖現在吃飯不必配風飛砂，今年從犀山公園開始合力種植羅漢松與台灣欒樹等800株，預計增加造林2.96公頃。

林業及自然保育署屏東分署還走入社區辦理植樹宣導，讓社區民眾成為愛護自然的保育種子。

今天的植樹活動，現場提供還準備白水木、小葉南洋杉、山欖、欖李、龍柏、迷迭香、紫嬌花、朱槿、銀葉鈕扣樹等，共計1800株苗木，讓參加植樹的民眾索取，一起集點樹、促進生態環境永續，營造更美好的生活環境。（編輯：郭諭儒）1130330

農業部林業及自然保育署屏東分署與澎湖縣政府30日在馬公犀山公園合辦植樹活動，澎湖縣長陳光復（前右3）、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲（前左2）、屏東分署長楊瑞芬（前左3）等人出席。中央社 113年3月30日