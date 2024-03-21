重回高雄內門山林大火地種樹 公私打造防火林帶

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（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄內門山林去年4月大火，燃燒面積近300公頃，林業及自然保育署屏東分署等單位今天與民眾重回當時火災地點，約100人種下九芎等不易燃燒苗木共900株，打造防火林帶。

林業及自然保育署屏東分署發布新聞稿指出，今天與高巿府、陸軍第八軍團指揮部等單位，在內門區溝坪里舉辦「一起集點樹，防治森林火災，從你我做起」高雄區域植樹活動。

屏東分署表示，活動結合土地管理機關、軍方、金竹國小師生及在地里民約100人，於去年山林大火處，種下0.3公頃適地適木且較不易燃燒的九芎、相思樹、小葉桃花心木等共900株苗木，盼打造內門地區防火林帶，達到防災、減災效果。

屏東分署長楊瑞芬表示，此次活動響應「321國際森林日」，依據聯合國資料，每年有1000萬公頃森林因砍伐而消失，約有7000萬公頃森林受火災影響。

楊瑞芬指出，為了避免內門地區再次發生大火，分署與承租林地的青果合作社合作，規劃6大區開闢防火線，並分年分區造林，將原有易燃燒的莿竹移除，重新種植防火林帶，並盼此次植樹活動，由點、線、面擴大防火林帶，降低森林火災發生風險。

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屏東分署表示，目前利用空拍機紀錄林木覆蓋狀況，開發「林火風險評估系統」，預測1週內全台林火危險指數，當林火好發地區指數達最危險值時，可即時進行因應措施，森林火災發生時也可運用系統規劃行車路徑前往救火，爭取救災時效，並呼籲里民協助即時通報，以降低災害發生規模。

屏東分署指出，現場準備野牡丹、硃砂根、厚葉石斑木共100株苗木送給民眾，另提供內門、杉林區公所各100株苗木贈送給附近居民，希望民眾在生活環境周遭多種樹，透過小面積環境綠化，守護淺山丘陵保育類野生動物棲所，串接生態廊道內生命線。（編輯：謝雅竹）1130321