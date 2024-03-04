海洋保育署白海豚調查成果 分享幼豚加入喜訊

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）海洋保育署今天公布去年白海豚調查成果，目擊白海豚20群次，逾半數為育幼群，辨識個體29隻，推估族群成體數量約50隻，相信育幼群有利白海豚族群補充，是令人振奮的好消息。

海保署自民國108年起展開西部沿海白海豚族群監測計畫，累計調查里程超過1萬公里，去年西部沿海白海豚族群監測計畫完成4次海上觀測調查，範圍自桃園竹圍漁港至台南安平港海域，調查里程達2000公里，調查時間逾130小時。

海保署今天公布去年白海豚調查成果指出，共目擊白海豚20群次，其中11群次為育幼群，辨識個體29隻，其中一隻為新增少年期個體OCA070，連續3年有目擊記錄且體表特徵明顯，目前推估白海豚族群成體數量約50隻。

海保署說明，去年調查辨識出29隻白海豚，年齡結構為老年期2隻、壯年期4隻、青年期8隻、少年期15隻及21隻次幼豚，幼豚因體表特徵較少故未納入個體資料庫，目前白海豚個體影像資料庫達70隻。

值得關注的是，去年調查個體辨識的少年期個體占整體一半以上，且目擊育幼群多集中於彰化以南海域；其中OCA070即為少年期個體，連續3年出現於雲林縣外海。

近年調查顯示，白海豚族群主要育幼範圍位於彰化縣崙尾水道口至濁水溪口、雲林縣新虎尾溪口至箔子寮漁港、嘉義縣布袋港至台南市急水溪口等海域。海保署長黃向文說，將持續監測白海豚族群，並持續與利害關係人溝通，守護白海豚棲地，讓白海豚寶寶能順利成長。

此外，海保署今天也分享白海豚聲學錄音檔，透過水下錄音讓民眾實際聆聽白海豚的聲音，並說明白海豚溝通及社交行為會發出窄頻哨叫聲（whistle），探測及覓食則會發出寬頻搭聲（click）。

海保署去年於雲林海洋氣象樁及新虎尾溪口設置2監測站，各進行2次14天水下錄音機布放，透過水下聲學監測瞭解白海豚棲地環境背景資訊，分析發現白海豚搭聲多發生在夜間，哨叫聲則多發生於白天。

為讓大眾更認識白海豚，海保署也將白海豚個體辨識資料庫及族群監測調查照片，更新於海保署「海洋保育資料倉儲系統」網站開放民眾下載。（編輯：郭諭儒）1130304