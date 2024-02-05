水下噪音被忽視 中山大學發表「鯨聲鯨視必修課」

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）中山大學與校友、知洋科技公司總經理湛翔智共同發表「鯨聲鯨視必修課」，是一本完整介紹台灣鯨豚生態調查與水下噪音監測評估工具書，搶救海洋施工時受衝擊的鯨豚生態和漁業經濟。

國立中山大學發布新聞稿指出，台灣近年開發離岸風力發電，因施工打樁產生噪音，恐衝擊鯨豚生態和漁業經濟。湛翔智與中山大學海下科技研究所助理教授魏瑞昌為國內水下噪音專家，共同發表「鯨聲鯨視必修課」工具書。

中山大學指出，這是第一本完整介紹台灣鯨豚生態調查與水下噪音監測評估工具書，可補足台灣近10年來，進行環境影響評估時對水下噪音防治不足處。

魏瑞昌表示，當人們談論環境污染，噪音問題一向敬陪末座。他舉例，垃圾增加、河流變色、珊瑚礁白化、景觀遭破壞，視覺上立刻有衝擊，容易引發關注，但噪音已然成為生活的一部分，水下噪音更難體會，容易被忽視。

中山大學海洋聲學實驗室在1998年啟動研究，直到近年西岸開發，瀕危的台灣白海豚族群數量不增反減，遭逢保育危機，才逐漸成為核心議題進入大眾眼中。

「鯨聲鯨視必修課」一書中提到，鯨豚倚賴聽覺和發聲來呼喚同伴，藉此產生社交、繁衍後代等行為，若長期遭受水下噪音干擾，輕則累積生理壓力，受聽力遮蔽影響而失去棲地，改變游動路徑、頻繁換氣，重則造成鯨豚聽力閾值的損傷、擱淺或死亡。

湛翔智花了2年才寫出「鯨聲鯨視必修課」，他表示，台灣日漸重視水下噪音防治，海洋保育署已於112年公布水下噪音指引，但仍有很多問題尚待解決，特別是大家對水下噪音問題的認同度。

湛翔智從數10份離岸風場開發的環評承諾發現，大多數過程只在乎是否有測量數據，卻沒有詳實地評估影響情況，並追蹤累積影響問題，再進一步改善管制方式，盼能有效地保護海洋動物。

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魏瑞昌強調，離岸風電讓社會大眾關注水下噪音問題，然而船舶噪音才是海洋環境污染的主因，由於世界人口快速增加，經濟活動頻繁，船舶噪音也逐年遞增。在各項研究計畫的調查成果中可以見到，海洋聲景受到人為干擾嚴重。

除了鯨豚外，其他海洋生物如底棲魚蝦、海龜、經濟漁獲等，也會受水下噪音干擾，像是河口發聲魚類石首魚會被各種船舶噪音遮蔽。鯨豚棲息在近海海域，其物種豐度減少和族群滅絕速度，意味著近海生態受到威脅，連帶影響海洋經濟。（編輯：陳政偉）1130205