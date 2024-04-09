媒體識讀1 / 青少年網路霸凌頻傳 法國教育部長提議手機禁入校園

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）法國校園暴力與網路霸凌事件頻傳，教育部長貝魯貝昨天說，過去禁用手機的法規成效不彰，將規劃實驗手機禁入校園，要求國中生以下入校前繳交手機統一保管。師生與家長對此意見分歧。

儘管「理論上」法國2018年通過法案，明令國中以下禁止使用手機，與教學有關的使用例外，否則教師有權沒收。但貝魯貝（Nicole Belloubet）7日表示，法規未見成效。

貝魯貝7日在接受電視專訪時表示，為避免社群媒體對年輕人帶來「絕對災難性」的影響，必須有所行動，並提出國中生「數位暫停」的建議。

她說，學生都仍然帶著手機上學，「我在想，是否應該如同部長會議一樣：入校門之前繳交手機」，由校方統一保管。

貝魯貝說：「眼見在社群媒體上流傳的國中的影像，這難道不是一個解決方式的雛形嗎？」她因此提議，「國中（每天）8小時的數位暫停」。

截至目前，教育部還沒有宣布確切做法的日程，她說，希望針對國一起的學生推動全國實驗。法國教育制度小學5年、國中則有4年。

她提及總統馬克宏（Emmanuel Macron）由於擔心未成年人受到螢幕資訊內容的負面影響，今年1月啟動了「螢幕任務」，請專家調查並研擬未成年人在家和在學校的螢幕使用與內容規範建議，報告預計幾週後出爐。

聯合國教科文組織（UNESCO）2023年全球學習調查報告也呼籲，除非對學生學習有貢獻，否則「智慧型手機在內的科技不應在教室中使用」，指出使用這些設備會阻礙學習。報告中引用一份研究表示，比利時、西班牙、英國都不讓手機進入校園，成果顯示學生學習效率提高。

貝魯貝提出實驗規劃，是由於法國近日接連出現幾起嚴重校園暴力事件，引發社會極大關注與憂心。

先是2日一名13歲少女在南部城市蒙貝列（Montpellier）被3名14到15歲的青少年毆打。據警方調查，受害少女也在社群媒體上遭到謾罵霸凌。

4日，巴黎南郊小鎮維里-沙提永（Viry-Chatillon）一名15歲少年走出學校大門後遭到圍毆，次日傷重不治。警方今天將4名男子依謀殺罪起訴，其中3人未成年。馬克宏嚴厲譴責此暴力事件。

政府發言人塞維諾特（Prisca Thévenot）今天受訪時表示，將要求小學起的各級學校召開紀律會議，做出相應行動，而「手機禁入校園」也是考量方向之一。

然而教長提出的實驗構想引發討論，意見分歧。法國全國中學教師工會（SNES-FSU）秘書長維內提泰（Sophie Venetitay）向法媒表示，儘管手機確實成為網路騷擾的工具，但國中禁止手機效果恐怕不彰，因「放學之後，這類騷擾仍會持續」，如在晚上、深夜，「這才是問題所在」。

不過也有些老師持贊成看法，有兩個孩子的教師薇薇安（Viviane）表示此舉能讓「教室成為中立、有保障的地方」。

但她身旁15歲的女兒席琳娜（Séléna）態度較為保守，認為拿走所有人的手機不是打擊騷擾的最好方式。她認為，要懲罰的是那些超出紅線的人，「應該讓青少年對自己負責」。

法國學生家長聯合會（FCPE）翁塞爾更表示這是「矛盾的禁令」，因學校學習、行政程序都推行電子化，要求學生使用手機，現在卻不讓學生帶手機進校園。

他覺得應該要推動媒體識讀與對數位工具的認知，教導孩童正確使用手機、社群網路，並識別假消息。「透過手機，我們給孩子超級力量，但這也是毀滅的力量。運用這樣的工具需要學習，這也是缺乏的部分。」（編輯：郭中翰）1130409