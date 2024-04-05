媒體識讀1 / 微軟：中國借助AI散播假訊息 鎖定台美選民

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）根據科技巨擘微軟新發布的網路安全研究報告及美國官員說法，與中國政府有關聯的網路行動者日益借助人工智慧（AI），針對美國、台灣及其他地方的選民散播假訊息。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，這些與中國有關聯的網路活動透過社群媒體平台的假帳號散播假訊息，試圖找出有爭議的國內政治議題，從而可能影響選舉。

微軟（Microsoft）今天新發布網路威脅報告確認了這些策略，將國家支持對外國選民秘密進行網路影響行動，與運用生成式AI工具的情況直接掛鉤，並且首度加以揭露。相關策略展現出比之前更先進的手法。

負責客戶安全與信任部門的微軟副總裁柏特（Tom Burt）接受訪問時表示，中國散播假訊息的行動在過去6個月變得更加活躍，反映與北京相關的網路攻擊活動增加。

柏特說：「我們看到他們正在進行試驗，我對接下來可能如何發展感到擔憂。」

微軟指出，它發現1月台灣總統選舉選戰期間更複雜細緻的AI內容遽增，包括出現一個AI創造的假音訊片段，顯示原本獨立參選的郭台銘聲稱自己支持另一名參選人。

這是微軟的網路威脅研究員首次發現國家行為者利用AI試圖影響外國選舉。

微軟提到，假訊息貼文截至目前並未獲得許多關注，但已讓人預見將會發生由國家支持的影響選舉行動。

西方情報官員曾表示，包括美國總統大選在內，他們愈來愈擔憂今年的選舉將充斥AI工具製作的誤導性影片或其他內容。

安全專家也強調，由於相對容易製作且能輕易欺騙觀眾，AI生成的假音訊片段尤其構成迫切威脅。

一些最密集運用AI的影片以台灣觀眾為目標。根據微軟研究，利用中國企業字節跳動（ByteDance）創建的工具生成的AI新聞主播，出現在各種以台灣官員為主題的影片中。

微軟指出，中國虛假訊息網絡「垃圾偽軍」（Spamouflage）自去年初就開始試驗AI生成的新聞主播，但這類內容的數量最近幾個月擴增。

柏特表示，從台灣大選看到中國「在運用AI方面的學習成果」，以及中國「顯著升級在（散播假訊息）行動中使用的圖像和資訊的品質」。

美國情報界最近公布的年度全球威脅報告指出，中國政府特務「已增進他們執行秘密影響行動及散播假訊息的能力」。同時，中國正在「試驗生成式AI」，並加大力道試圖改變美國對一些議題的論述，包括香港和台灣議題。

根據微軟報告，它稱為Storm-1376（又名垃圾偽軍、龍橋）的威脅行為者是散播假訊息活動的罪魁禍首。至少自2019年開始，西方的網路威脅研究者便持續對其進行追蹤。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta旗下平台去年移除了數以千計與垃圾偽軍相關的帳號，並稱這是當時所知全球規模最大的秘密影響行動。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130405