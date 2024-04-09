媒體識讀1 / 假訊息干擾民主國家選舉 台灣專家華府分享經驗

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（中央社記者石秀娟華盛頓8日專電）多名台灣非政府組織專家今天以台灣在選舉期間受境外資訊影響的經驗，分享中國操作假訊息的作法，介紹台灣的因應之道，並提出台灣與美國可能合作對抗假訊息的建議。

在駐美代表處協助下，多名關注假訊息議題的台灣非政府組織專家今天在美國國務院「外籍記者中心」（Foreign Press Center）召開台灣反制境外勢力介入與資訊操弄的簡報會，50多名外籍記者出席。

根據代表處的新聞稿，台灣專家指出，台灣今年1月大選前，中國在網路操作「疑美論」、「和戰選擇」等假訊息，意圖影響選舉、分化台灣社會。台灣透過公私合作，事實查核機制，及強化民眾媒體識讀能力等，有效抵禦干擾選舉的假訊息。

今年是全球選舉年，包括美國在內，全球有60多個民主國家將舉行大選。代表處新聞稿指出，台灣專家也分享中國可能如何操作資訊戰以干預民主國家選舉，並對台美對抗假訊息的可能合作之道提出建議。

代表處表示，參與簡報的記者關注台灣因應中國資訊操作的反制作為及有效性，也認為因應威權國家對民主國家選舉的資訊操作，確實是民主社會面臨的重要挑戰，台灣的第一手經驗具有高度參考價值。

新聞稿指出，今年是「台灣關係法」立法45週年，台灣的經驗分享尤具意義，台灣希望在防制假訊息方面與美國加強合作，讓台美關係持續茁壯發展。

參與簡報的台灣專家包括台灣民主實驗室情資分析組長楊順清、台灣資訊環境研究中心IORG共同主持人游知澔、台灣事實查核中心執行長邱家宜、「Cofacts真的假的」共同創辦人李比鄰、法務部調查局研究委員劉文斌等人，活動由「全球台灣研究中心」（GTI）執行長蕭良其（Russell Hsiao）主持。（編輯：馮昭）1130409