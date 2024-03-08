加拿大國防安全論壇 台灣專家談如何對抗假訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）加拿大「渥太華安全及國防會議」今天開幕，主題圍繞在對抗中國和俄羅斯的威權體制。資訊專家游知澔在會上談台灣如何對抗中國的干預，分享「222原則」和公民團體的角色。

一年一度的「渥太華安全及國防會議」（Ottawa Conference on Security & Defence）是加拿大規模最大、歷史最悠久的國安會議，今年舉辦第92屆。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）發表開場演說，加國全球事務部、國防部、財政部及國家研究院官員、軍方將領、外交團使節、智庫學者專家及媒體記者等約400人與會，場面盛大。

台灣資訊環境研究中心共同主持人游知澔、烏克蘭裔加拿大人聯會執行長馬卡須申（Ihor Michalchyshyn）及假訊息觀察網站DisinfoWatch.org創辦人科爾加（Marcus Kolga）分享「外國干預及民主進程的威脅」。與會者對台灣以小搏大、有效反擊假訊息的能力都表示佩服。

游知澔說，中國對台灣的威脅具有長期持續（long-term）及混合（hybrid）兩大特點，目的不外乎迫使台灣臣服、消弭台灣身分意識，擬使台灣與香港一般淪為其傀儡；中國所捏造的假訊息呈現扭曲的世界觀，不僅貶低台灣主權，也將加拿大等理念相近國家醜化為軟弱虛偽的朋友，慣常誇大共產黨的實力、刻意隱去對台的威脅行徑。

他提到中國干預層面擴及政治、商業、文化、宗教等方面，台灣政府、民間團體和媒體機構則發揮各自特長以維護民主韌性。

他舉了一些實際的操作法，例如防堵假新聞的「222原則」，即「標題在20字內、內文200字內、附圖2張」準則，在事件發生1小時內即時回應，遏止假新聞散播。

游知澔說，用詼諧創意方式打擊假訊息，常常效果奇佳。他說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣有謠言而使民眾搶購衛生紙，當時行政院長蘇貞昌貼出一張背影圖卡，上面寫著「咱只有一粒卡臣」，表示一個人只有一個屁股，不用買太多衛生紙。這個例子讓會上的聽眾笑了出來，留下深刻印象。

有與會者提問，如何在打擊假訊息的同時兼顧言論自由？游知澔說，他的機構在抓錯打假時，都會收集很多資料證據並縝密分析，最終公布詳細手法，受大眾公評檢驗，以此樹立更好的公信度。

游知澔強調教育的重要性，讓各年齡層都認知假訊息的操作法和影響性；與會者則對台灣公民團體主動打擊假訊息的參與力表示欽佩。

會後有人問游知澔，他本是數位藝術專家，為何成為打擊假訊息先鋒？他聳聳肩直言：「因為愛台灣，擔心中國威脅這塊土地。」（編輯：郭中翰）1130308