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林佳龍午宴帛琉總統惠恕仁 感謝堅定挺台國際參與

2025/5/20 21:33（5/20 22:16 更新）
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外交部長林佳龍（左3）20日午宴帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.，左2）國是訪問團，致贈「元首肖像剪紙」。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月20日
外交部長林佳龍（左3）20日午宴帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.，左2）國是訪問團，致贈「元首肖像剪紙」。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月20日
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（中央社記者楊堯茹台北20日電）外交部長林佳龍今天午宴帛琉總統惠恕仁時表示，感謝帛琉堅定支持台灣的國際參與，而兩國友好往來為榮邦計畫奠立成功的基礎。惠恕仁則回應，台帛建交26年是基於扶持共榮的真摯邦誼。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於今天午宴帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）國是訪問團，代表政府表達熱烈歡迎之意，並感謝帛琉堅定支持台灣的國際參與，期許台帛持續並肩合作，共同推動兩國在各領域的永續發展。

林佳龍表示，自上任以來，啟動「總合外交」做為外交政策主軸，並以「價值外交」、「同盟外交」及「經貿外交」為三大支柱持續在帛琉推動「榮邦計畫」。除了在今年1月擔任總統特使率產業團訪問帛琉外，已有多個企業考察團赴帛琉考察，惠恕仁則於今年3月特別聘任台灣企業領袖施振榮董事長為帛國「高級經濟顧問」，為台灣與帛琉公私協力推動榮邦計畫的合作模式奠立成功的基礎。

惠恕仁致詞時說明，他任內已多次訪台，再次造訪台灣感受如同回家一般的溫暖，並以「婚姻」巧喻台帛建交26年來，基於民主自由共同價值及南島文化底蘊、互相扶持共榮的真摯邦誼。

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惠恕仁感謝台灣自帛琉建國以來協助其國家發展，台灣身為全球晶片製造技術大國，反映其成功的教育體制，與卓越產業發展。去年12月總統賴清德訪問帛琉，更為台帛新一階段合作建立堅實的基礎，盼望兩國持續透過公私協力模式，在永續觀光、綠色能源、智慧醫療、教育培訓與糧食安全等領域密切合作，共創兩國繁榮經濟願景。

外交部指出，午宴另邀請教育部體育署長鄭世忠、天主教輔仁大學副校長王英洲、三信商業銀行董事長廖松岳、全成製帽股份有限公司董事長劉慶玲等人，席間與團員就台帛各項合作領域深入交流。（編輯：張若瑤）1140520

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