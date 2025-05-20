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孔令奇愛情事業兩得意 宣布結婚及連推4新歌

2025/5/20 17:22（5/20 17:41 更新）
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歌手孔令奇（左）20日宣布成為人夫，並公開與馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie（右）從初相見、交往、求婚的過程。（孔令奇提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月20日
歌手孔令奇（左）20日宣布成為人夫，並公開與馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie（右）從初相見、交往、求婚的過程。（孔令奇提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月20日
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）歌手孔令奇今天宣布成為人夫，與馬來西亞華裔名媛Eunice Jaymie結婚；此外睽違5年回歸R&B歌手身分，連推4首全新單曲，全面重啟音樂事業。

今天是5月20日，諧音「我愛你」，孔令奇透過新聞稿首度正式向大眾介紹另一半，公開從初相見、交往、求婚的過程。

孔令奇提到，在網路上初次看到老婆照片就覺得她非常漂亮，提起勇氣留言卻得不到任何回應，但他慢慢藉由訊息往返，雙方開始漸漸熟悉、瞭解彼此。

孔令奇笑說，第一次見到Eunice Jaymie時彷彿世界停格，對方則有點緊張。孔令奇看出她的不自在，藉口去了洗手間，然後打電話給她，體貼說：「這樣是不是輕鬆一點？」兩人在電話裡聊了15分鐘，直到她笑著說：「你可以出來見我了。」

孔令奇在求婚前幾天特別去徵求準岳父的同意，得到的答覆是「我還不確定」，讓他疑惑又失落，還偷偷哭了。後來才知道對方的意思是希望他快去提親，孔令奇說：「這應該是我人生中最大的誤會了吧。」

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孔令奇20歲時以「孔子第76代孫子」背景出道，獲得第13屆金曲獎最佳新人獎，也主持過嘻哈電台節目、開創椰子水品牌、當Podcast主持人討論亞裔美國人話題等，現正籌備全面重啟音樂事業。

孔令奇連推4首新歌「矛盾體」、「怎麼告訴你」、Plan A or B、「入場券」，今年預計再推出全新作品。（編輯：張雅淨）1140520

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