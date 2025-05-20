美國「女股神」伍德買進台積電ADR 買入量近1年來最大

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（中央社紐約20日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，有科技股女股神之稱的美國投資專家伍德（Cathie Wood）旗下基金近日買進台積電ADR，買入量為近1年來最大。

彭博匯編的數據顯示，伍德旗下的旗艦基金方舟創新ETF（ARK Innovation ETF，代碼ARKK）昨天買入12萬3587股台積電美國存託憑證（ADR）。

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此外，伍德旗下方舟特選世代物聯網ETF（ARK Next Generation Internet ETF，代碼ARKW）也買入7萬4189股ADR。

ARK旗下基金2月時也曾買入一些台積電，但最近一輪買進規模為去年6月18日以來最大。（譯者：陳正健）1140520