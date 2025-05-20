賴總統520談話 國台辦：認同兩岸一中對話才有基礎

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）針對總統賴清德近期與今天520就職1週年演說中論述的兩岸關係，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天回應，要認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

賴總統在今天的520就職1週年演說中，罕見地未著墨兩岸關係，僅在媒體提問環節答覆。賴總統表示，他堅定追求和平，侵略者才是和平破壞者，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出「和平四大支柱行動方案」，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。

賴總統並指出，台灣會持續不斷強化國防力量，包括對外軍事採購與國防自主；持續強化經濟發展韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會把雞蛋放在同一個籃子裡。

中國大陸國台辦晚間以發言人陳斌華的名義進行回應。

陳斌華宣稱，「台獨分裂」與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止「謀獨挑釁」行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

他聲稱，賴清德近日講話「仍然堅持台獨分裂立場和倚外謀獨、以武謀獨的路線，渲染大陸威脅，延續民主對抗威權的敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，推進『17項因應策略』，阻撓限制兩岸交流合作」。

陳斌華又說，賴清德指願在「對等尊嚴」的前提下與大陸進行交流合作，企圖在「新兩國論」基礎上恢復兩岸協商對話，「這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗」。

他聲稱，「不管講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，阻擋不了中國統一」。

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陳斌華重彈中國大陸對台政策舊調說，陸方將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，團結廣大台灣民眾，反對「台獨分裂」和外部勢力干涉。

他又說，在「一個中國」原則基礎上，大陸願與台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進中國統一進程的有關問題開展對話溝通，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化兩岸融合發展，「共創統一與民族復興的未來」。（編輯：邱國強）1140520