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賴總統執政將滿一週年 國台辦：升高兩岸對立對抗

2025/5/14 11:51（5/14 12:01 更新）
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中國大陸國台辦發言人陳斌華14日出席記者會，並回答媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月14日
中國大陸國台辦發言人陳斌華14日出席記者會，並回答媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月14日
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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）總統賴清德執政即將滿一週年，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，賴政府升高兩岸對立對抗，無論做什麼，「兩岸終將統一，也必將統一」，希望台灣民眾反對台獨與外來勢力干涉。

520前夕，中國大陸國台辦今天召開例行記者會。有媒體詢問，賴政府執政即將滿一週年，如何看待這一年的兩岸關係。

陳斌華首先批評賴政府不承認「九二共識」、堅持台獨立場，並且圖謀兩岸經貿脫鉤與產業斷裂，升高兩岸對立對抗，聲稱是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華接著聲稱，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了這一客觀事實。」

至於行政院官網的國情介紹中，96%的人口列為「其餘人口」，陳斌華批評，「兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人，這是誰都無法改變的客觀事實」。

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他宣稱，這是花招百出操弄「去中國化」，割裂兩岸歷史文化聯結。

中國大陸國務院台辦政府網站推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，對於目前收到舉報的情況如何，陳斌華指出，截至本月13日，專欄已收到近6000封舉報郵件，將「堅持以事實為依據、以法律為準繩」，在核實相關舉報訊息後，依法追責、依法嚴懲。（編輯：陳鎧妤）1140514

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