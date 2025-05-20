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就職週年講話未著墨兩岸 學者：策略性調整

2025/5/20 13:49（5/20 14:11 更新）
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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）總統賴清德今天在520就職演說中，未對兩岸關係有所著墨，而是在媒體問答環節上闡述兩岸關係。中國大陸學者認為，這是策略性調整，但整體而言這一年的兩岸關係急劇緊張，賴的對撞政策需要調整，否則有損台海和平發展。

今年520就職週年演說中，賴總統的講話罕見對兩岸關係隻字未提，兩岸關係的部分在媒體提問環節上答覆。賴總統表示，他堅定追求和平，侵略者才是和平破壞者，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出和平四大支柱行動方案，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。

賴總統還說，台灣會持續不斷強化國防力量，包括對外軍事採購與國防自主；持續強化經濟發展韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會把雞蛋放在同一個籃子裡。

前中國社科院台研所所長周志懷向中央社表示，將兩岸部分放在記者提問環節中論述，也許是一個有意安排，也是一個策略性調整。週年講話全文重點放在經濟民生與朝野和解，是受到台灣內部民調低迷與美國壓力所致。

不過，周志懷認為，策略性調整是一個表面現象，因為從去年520就職演說，到今年3月13日談話是「進兩步」，今年520講話是「退一步」，但是整體而言，賴清德的兩岸政策是「搞對撞」。

周志懷進一步指出，今年3月13日賴將中國大陸定位為「境外敵對勢力」，表明他往兩岸關係破局的方向操作。如果兩岸關係日趨緊張，賴的對撞政策有損台灣民眾福祉與台海和平發展穩定，不做調整對兩岸關係和平發展非常危險。

周志懷表示，賴清德說「雞蛋不放在同一個籃子裡」，但如果都將雞蛋放在美國的籃子裡「倚美」，對台灣而言不是一件好事。

上海東亞研究所研究員包承柯向中央社分析，兩岸關係在過去一年當中，已經走向非常嚴峻的態勢，這次的主演講未提及兩岸，可能是擔心大陸會再安排軍演、以及內部民調支持度降低，因此採取一系列低調措施應對。

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包承柯表示，儘管這次週年談話低調，但在媒體提問環節的論述，本質仍是「台獨」。賴清德暗喻大陸是「侵略者」，即使要「對話」也要在台灣與中國是一個對等的狀態下進行，「這是大陸不能接受的部分，因為台灣是中國的一部分，不管從什麼角度，台灣不是一個國家」，與中國對等的框架就是搞台獨分裂。

包承柯並分析，賴的兩岸政策具冒進性。從去年520的就職演說、雙十談話強調「新兩國論」，到今年3月13日將中國大陸列為「境外敵對勢力」，都是搞抗中，升高兩岸衝突對立。民進黨要放棄台獨，兩岸關係才能回到平穩狀態。（編輯：朱建陵）1140520

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