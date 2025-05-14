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國台辦批賴總統 民進黨：無助兩岸健康有序發展

2025/5/14 17:08（5/14 17:16 更新）
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民進黨發言人吳崢14日主持中執會後記者會。中央社記者葉素萍攝 114年5月14日
民進黨發言人吳崢14日主持中執會後記者會。中央社記者葉素萍攝 114年5月14日
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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統賴清德執政即將滿一週年，中國大陸國台辦批評賴政府是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。對此，民進黨發言人吳崢說，這樣的言論無助於兩岸朝向健康有序的關係發展，賴總統對兩岸關係、對中交流持續抱持善意。

國台辦批評賴政府不承認「九二共識」、堅持台獨立場，並且圖謀兩岸經貿脫鉤與產業斷裂，升高兩岸對立對抗，是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

民進黨發言人吳崢今天在中執會會後記者會表示，賴總統及民進黨政府對兩岸關係態度一致，就是支持兩岸健康有序對等交流，這是大方向、大前提。

吳崢指出，儘管國台辦及中方常用激烈言詞，指控攻擊賴總統，但總統態度非常穩定，還是對兩岸關係、對中交流持續抱持善意。

民進黨立委賴瑞隆在民進黨中執會前受訪表示，前總統蔡英文與總統賴清德穩健表現，都得到世界各國肯定；中共應該審慎思考「麻煩的製造者其實是中共」，整天軍機軍艦騷擾、灰色地帶演習、滲透台灣、各種文攻武嚇、資訊戰等，都是中共發動。

賴瑞隆說，誰才是麻煩的製造者，國際非常清楚，其實是中共，請國台辦不要再蒙著眼睛說話。

賴瑞隆認為，中共強硬作為只會讓台灣人民跟中共越來越遠，越來越堅定走在自由民主的路上，越來越堅定拒絕接受專制中共的統一。

民進黨立委王世堅表示，中共自己先把台灣當成敵對勢力，這3、4年來成千上萬的軍機軍艦環繞台灣，中共對台灣的敵意那麼久，賴總統合理地提出相對應的、應該有的尊嚴，「既然你視我們為敵對關係，我們當然視你為境外敵對勢力，在這情況下講的話不會好聽。」

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不過，王世堅認為，這些都只是檯面上互相釋出的聲音，彼此之間還是存有一個底線、互相釋出善意的底線。

王世堅說，互相攻擊最厲害的是美國跟中國，即便他們互相罵得那麼難聽，但私下他們還是有溝通管道，大家可以試著釋出善意、化解敵意。（編輯：林興盟）1140514

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