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中國增完善兩岸交流制度 國台辦：體現融合發展決心

2025/3/12 11:14（3/12 11:26 更新）
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針對今年政府工作報告首度提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，中國大陸國台辦發言人陳斌華12日說，透過更加創新、完備的政策和措施，為兩岸交流合作提供更加堅實的保障，推動兩岸關係向前發展。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月12日
針對今年政府工作報告首度提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，中國大陸國台辦發言人陳斌華12日說，透過更加創新、完備的政策和措施，為兩岸交流合作提供更加堅實的保障，推動兩岸關係向前發展。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月12日
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（中央社記者謝怡璇北京12日電）針對今年中國政府工作報告首度提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，這體現深化兩岸融合發展的決心，旨在通過更加創新、更完備的政策，推動兩岸關係向前發展。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華提到，今年中國政府工作報告涉台內容充分體現3個「從未改變」。一是在台灣議題上的基本立場從未改變，將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨分裂行徑」和外部勢力干涉；二為台灣民眾謀利造福的誠意、善意從未改變，將持續推動兩岸交流合作，擴大人員往來，支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展。三是推進統一大業的決心從未改變，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

關於今年政府工作報告首度提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，陳斌華表示，這充分體現推進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的決心，旨在通過更加創新、更為完備的政策和措施，為兩岸交流合作提供更加堅實的保障，推動兩岸關係向前發展。

陳斌華稱，將進一步優化細化制度和政策，推動兩岸人員往來和各領域交流合作不斷擴大、深化，吸引更多台灣民眾參與兩岸交流交往。將繼續支持台胞台企參與大陸高質量發展，推動落實同等待遇，支持台商台企融入大陸更好更快發展。

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針對中國官媒央視提問，政府工作報告連續兩年都未提及「和平統一」，是否意味中國大陸立場發生變化。陳斌華回應，「和平統一、一國兩制」是解決台灣議題的基本方針，是實現統一的最佳方式，願以最大誠意爭取和平統一，但「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，挑戰、突破紅線，將不得不採取斷然措施。

今年中國人大的政府工作報告，關於涉台部分提到，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。（編輯：陳鎧妤）1140312

陳斌華
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