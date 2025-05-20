農產外銷突破 冷藏水果、豬肉分別成長3成與6倍

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）農業部今天晚間發布新聞稿，說明積極推動兼顧智慧韌性與永續安心的農業，提到防檢疫管理受肯定，農產外銷突破，去年冷藏水果出口成長3成，生鮮豬肉出口成長6倍。

農業部表示，113年農產品出口量值分別為190.1萬公噸、49.2億美元，鳳梨於113年4月獲准進口紐西蘭，銷往日本數量也達到1萬9373噸，創下歷年新高。紅肉、紫紅肉及雜交種紅龍果、龍虎斑分別於去年6月及10月獲准入日本市場，113年11月獲新加坡同意台灣生鮮豬肉進口，未來持續開拓農產品多元市場，將國內優質農產品帶往世界舞台。

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農業部表示，因在食品安全與檢疫管理上的成果，台灣獲得國際高度肯定，農產外銷得以突破，113年度台灣冷藏水果外銷成長高達3成，生鮮豬肉出口量成長6倍，其中外銷菲律賓的出口量更是成長17倍。

農業部表示，因應美國關稅調整，其對台灣農產業出口影響甚鉅，農業部今年4月舉辦14場產業座談會，廣泛傾聽農漁民的聲音與產業需求，提出「農業3大面向、6大措施」，包括強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場等，同時訂定相關作業原則，預計投入新台幣180億元，提升台灣農產品的市場曝光度與流通，站穩美國市場，並推動台灣農產品進入更多元的國際市場。（編輯：李淑華）1140520