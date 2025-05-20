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房市轉淡 新青安4月受理與撥貸呈雙減格局

2025/5/20 20:47（5/20 21:39 更新）
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財政部公布新青安4月統計，受理、撥貸的戶數與金額雙雙呈現月減、年減格局。（中央社檔案照片）
財政部公布新青安4月統計，受理、撥貸的戶數與金額雙雙呈現月減、年減格局。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北20日電）財政部今天公布新青安4月統計，受理、撥貸的戶數與金額雙雙呈現月減、年減格局。行庫主管指出，除基期因素，主要反映近期不動產市場受股匯市震盪影響，民眾購屋信心下降，導致買氣轉淡。

根據財政部國庫署公布最新統計，今年4月新青安受理戶數4422戶，金額新台幣370.51億元，撥貸戶數4144戶、332.91億元，上述數據均較今年3月、去年4月減少。

檢視8大行庫今年4月承作新青安情形，僅有土地銀行受理戶數超過1000戶、達1018戶，台灣銀行受理899戶居次，合庫銀行831戶排名第三3，其餘公股銀受理戶數都不到500戶；同時，8大公股銀4月撥貸戶數全面下降至1000戶以下。

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行庫主管指出，新青安貸款利率等條件可說是市場上最優方案，申辦高峰大約落在去年第2季，墊高了比較基期；後來政府為杜絕轉租、人頭戶等濫用新青安的情形，督促銀行加強貸前、貸後管理，確實有讓新青安假性需求逐漸退散。

行庫主管表示，央行祭出第7波選擇性信用管制後，房市過熱情況已有降溫，加上近期美國對等關稅等變數導致股匯市震盪，多多少少影響民眾購屋信心，使房市買氣轉淡，這一情況也會反映在新青安受理數據上。（編輯：張均懋）1140520

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