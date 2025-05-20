班禪喇嘛失蹤滿30年 盧比歐發表聲明籲中國釋放

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（中央社台北20日電）5月17日是十一世班禪喇嘛失蹤30週年。美國之音（VOA）中文網今天報導，美國國務卿盧比歐在美東時間18日發表書面聲明，呼籲中國當局立即釋放十一世班禪喇嘛，並停止因宗教信仰而迫害藏人。

根據報導，盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，今年是班禪喇嘛根敦確吉尼瑪（十一世班禪喇嘛俗名）失蹤30週年。在達賴喇嘛承認這位小男孩為藏傳佛教的一位重要領袖幾天後，中國當局綁架了他和他的家人，他們從此杳無音信。

盧比歐在聲明中呼籲，中國當局應立即釋放根敦確吉尼瑪，並停止因宗教信仰而迫害藏人。

十世班禪喇嘛於1989年1月28日圓寂。1995年，參與尋訪班禪喇嘛靈童轉世的中國政協委員、扎西倫布寺住持恰扎仁波切，將尋訪結果告知流亡在外的西藏精神領袖十四世達賴喇嘛。1995年5月14日，達賴喇嘛宣布認定時年6歲的根敦確吉尼瑪為十一世班禪喇嘛。

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但事隔3天，根敦確吉尼瑪與家人在1995年5月17日被中國當局帶走，恰扎仁波切也被捕。中國當局以「金瓶掣籤」方式另選新的班禪喇嘛，根敦確吉尼瑪被排除出候選名單，另一名時年5歲的堅贊諾布被中國當局選為「十一世班禪喇嘛」，但一直未獲得西藏流亡政府及海外藏人承認。

至於達賴喇嘛指定的十一世班禪喇嘛下落，外界至今一直無法得知。2015年9月6日，時任中共西藏自治區黨委統戰部部務會成員羅布頓珠公開宣稱，外界提到的「班禪轉世靈童正在接受教育，正常地生活、健康成長，他也不希望受到任何的干擾」。（編輯：邱國強）1140520