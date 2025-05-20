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三大法人買超台股73.05億 外資加碼金融股

2025/5/20 19:13
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（中央社記者何秀玲台北20日電）台股今天漲2.2點，收在21526.03點，成交值新台幣2723.37億元；三大法人同步買超，合計買超73.05億元。外資買超前10名中，超過一半皆為金融股；外資賣超前10名中，第1名為仁寶，賣超張數超過2.7萬張。

觀察三大法人動向，自營商買超14.08億元，投信買超5.18億元，外資及陸資買超53.79億元。

根據證交所統計資料，外資買超前5名中，第1名為中信金買超張數為2萬5340張，第2名為凱基金張數為1萬7358張；其餘為華航、永豐金、中鋼。

外資賣超前5名中，第1名為仁寶賣超張數為2萬7712張，第2名為群創，張數為1萬9638張；其餘為金寶、台新金、寶成。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，近期台股呈現漲多拉回態勢，需要有利多催化才能向上衝，市場等待美國總統川普主導的全新減稅法案能夠持續推進。

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他表示，台股拉回空間不多，主要因美股走勢強勁，但台股也缺乏新利多刺激，台股成交量也縮至2000多億元，暫時陷如高檔廂型震盪。

他也指出，後續就看川普是否會推出利多，如果有好消息，台股就有機會上漲，大家也在觀望後面有何變化，近期個股表現會優於大盤，個股輪動速度快。（編輯：潘羿菁）1140520

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