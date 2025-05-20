北市抽驗30水產 1午仔魚檢出還原型孔雀綠下架

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（中央社記者黃麗芸、楊淑閔台北20日電）台北市衛生局今天公布114年4月第1波抽驗30件生鮮水產品抽驗結果，有1件午仔魚檢出還原型孔雀綠，違反不得檢出規定，依法開罰沒入銷毀。取樣處台北漁產公司稱已下架38包。

台北市衛生局發布114年4月執行的首波生鮮水產品抽驗專案結果，計前往賣場、水產店、餐廳及市場等銷售據點，隨機採樣30件，結果有1件違規。

衛生局說，這件水產是取樣自台北漁產運銷股份有限公司民族營業處（台北魚市）的三清午仔魚，檢出還原型孔雀綠0.6ppb，違反不得檢出的規定，不符合「動物用藥殘留標準」，觸犯「食品安全衛生管理法」第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

並依同法第52條第1項第1款規定將產品沒入銷毀，又不符規定的產品經追溯來源廠商為外縣市業者，已移請來源轄管衛生局辦理。

台北漁產運銷公司透過新聞稿表示，衛生局4月29日通知檢驗結果後，即刻啟動處理程序，立即下架及封存，共下架38包，並通知林邊區漁會辦理退貨及退款。

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漁產公司董事長鄭世維說，消費者若持有自113年12月24日後購買此商品的有效證明，可至門市辦理退款，並可額外獲得新台幣100元抵用券2張。

為防範類似事件再次發生，漁產公司總經理施宜廷說，已自4月30日起立即啟動「高風險魚種」午仔魚專案抽驗，針對批發市場中8組業者進行全面檢測，並自5月起每週持續抽驗2組業者。迄今尚未再發現違規。（編輯：張銘坤）1140520