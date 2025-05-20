艾速特6局優質先發 雄鷹擊退桃猿中止3連敗

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職今天在嘉義市棒球場的賽事，台鋼雄鷹先發投手艾速特演出6局失1分好投，加上打線在5局下灌進6分大局，最終雄鷹以6比1擊退樂天桃猿，中止3連敗，桃猿吞下2連敗。

桃猿隊在2局上率先展開攻勢，張閔勛敲出安打後靠著投手暴投上二壘，余德龍再敲出二壘安打，帶有1分打點。

不過5局下雄鷹灌進大局，紀慶然靠著二壘手林子偉失誤上壘，林家鋐再選到保送，接著王柏融、魔鷹（Steven Moya）、張肇元、王博玄接連敲安打，攻下3分，滿壘時郭阜林選到保送擠回1分，藍寅倫擊出高飛犧牲打得1分，曾子祐再敲1打點安打，終場雄鷹就以6比1擊退桃猿。

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雄鷹先發投手艾速特（Eric Stout）此戰用102球投6局，僅被擊出2支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分演出優質先發，奪下本季第3勝，獲選為單場MVP；接著伍祐城、張誠恩、林詩翔各投1局，都沒有失分。

桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez）用99球投4.2局，被敲出8支安打，投4次保送、6次三振，失掉6分含3責失，吞下敗投。（編輯：李淑華）1140520