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鄭宜農阿爆前進紐約開唱 打造台灣特有種舞台

2025/5/20 18:41（5/20 19:16 更新）
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歌手鄭宜農（圖）、ABAO阿爆與布拉瑞揚舞團將前進紐約夏日音樂節，剛發行台語新專輯的鄭宜農表示，除打算把重點主打曲目搬到紐約全新詮釋，也會加入上一張專輯電子台語曲目。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月20日
歌手鄭宜農（圖）、ABAO阿爆與布拉瑞揚舞團將前進紐約夏日音樂節，剛發行台語新專輯的鄭宜農表示，除打算把重點主打曲目搬到紐約全新詮釋，也會加入上一張專輯電子台語曲目。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月20日
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）歌手鄭宜農、ABAO阿爆前進紐約夏日音樂節，鄭宜農將加入電子台語曲目，打造電氣台語派對之夜，阿爆則將以傳統古謠美聲吟唱，讓紐約認識台灣原住民文化。

唱片公司今天以新聞稿分享，美國紐約一年一度大型音樂盛典夏日音樂節（SummerStage）5月到8月於紐約中央公園登場，其中節目「Taiwanese Waves台灣之夜」從2016年起正式亮相，在歷經2年多的疫情後，去年又重新舉辦。

今年「台灣之夜Taiwanese Waves」邀請台語金曲歌后鄭宜農與ABAO阿爆，以及台灣現代舞蹈團體布拉瑞揚舞團前進紐約。

剛發行台語新專輯的鄭宜農表示，除了打算把重點主打曲目搬到紐約全新詮釋，更加入上一張專輯電子台語曲目，她透露，「這次是全電歌單，相信紐約的觀眾能在台灣特有種版電子樂躁動下盡情舞動。」

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第2次登上「台灣之夜Taiwanese Waves」的ABAO阿爆，將帶著子弟兵那屋瓦少女隊赴紐約同台開唱，屆時將以 「傳統古謠美聲吟唱」與 「跨越曲風的母語創作」，讓紐約聽眾認識台灣原住民文化。

鄭宜農說：「這次參演有阿爆與那屋瓦少女隊的加入，絕對是一場美麗的交會，非常開心我們又可以把台灣特有文化及語種一起搬到紐約的舞台上再次展現。」（編輯：張雅淨）1140520

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