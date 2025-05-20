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中國發改委通知 全國深入學習宣傳民營經濟促進法

2025/5/20 20:46
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（中央社台北20日電）中國國家發改委辦公廳今天發布通知，要求各地方政府發改委在全國深入開展學習宣傳新實施的「民營經濟促進法」，且貫徹實施，並指這是當前和今後一個時期促進民營經濟發展的「重要工作任務」。

綜合中國媒體報導，中國國家發改委辦公廳14日發布「關於學習宣傳和貫徹實施『中華人民共和國民營經濟促進法』的通知」，提到上述內容。中國「民營經濟促進法」自今天起正式實施。

通知強調，要將學習宣傳「民營經濟促進法」擺上重要工作日程，科學制定學習計劃，明確宣傳目標任務，積極穩妥有序推進。一是認真組織學習培訓；二是廣泛開展法律宣傳；三是豐富宣傳解讀形式。

其中提到，要緊密結合本地區促進民營經濟發展工作實際，以黨組（黨委）理論學習中心組學習、革幹部教育培訓等形式，組織幹部職工全面學習法律內容，深入領會法律精神，正確理解各項制度規定。

同時，要加強與部門單位、新聞媒體、高等院校、科研院所等的協作，推動「民營經濟促進法」進企業、進單位、進校園、進社區。聯合行業協會商會等，面向民營企業開展宣講，並開展系列宣傳，幫助民營企業學好用好這部法律，維護合法權益，更好拓展發展空間。

通知提出，要豐富宣傳解讀形式。充分利用各種管道、平台和載體，鼓勵應用新技術新手段，製作「形式多樣、圖文並茂、鮮活生動」的產品，多用通俗易懂的語言、生動具體的案例「廣泛宣傳、準確解讀」。

這項通知同時強調，要以「民營經濟促進法」貫徹實施為契機，進一步提高工作水平，強化工作舉措，確保在法治軌道上促進民營經濟發展壯大。一是建立健全工作機制；二是加快完善配套制度；三是全面實施法律規定。

通知指出，各地一方面要結合自身實際，進一步完善促進民營經濟發展的制度機制。另一方面要對本地法規、規章、規範性文件和其他政策性文件等進行清理，與法律規定不一致的，要及時修改或廢止。並要積極協調解決民營經濟發展中的重大問題，依法維護民企和企業家合法權益，確保將該法各項制度規定落到實處。

這項通知強調，學習宣傳和貫徹實施「民營經濟促進法」，是全國當前和今後一個時期促進民營經濟發展的一項重要工作任務。要確實加強組織領導，強化統籌協調，落實工作責任，做深做實做細各項工作，真正學習好、宣傳好、實施好此法。

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中國民營企業及經營者近年來受制於政策，特別是各項監管措施，加上經濟表現疲弱、執法單位以民企當待宰肥羊，以及部分人士煽動民粹打壓，中國民企經營者逐漸對經營環境失去信心，投資大減，間接加劇經濟疲弱。

為此，中國官方在2024年2月宣布啟動「民營經濟促進法」起草，並指將加速推動立法。但今年3月中國全國「兩會」期間，「民營經濟促進法」並未如預期在全國人大會議通過，引起揣測。直到4月30日，才由全國人大常委會議通過，自今天起實施。（編輯：邱國強）1140520

#中國
#全國人大
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