修杰楷崇拜世壯運選手 盼老了也能健康運動

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（中央社記者洪素津台北20日電）演員修杰楷今天出席運動品牌開幕活動，談到世壯運，他表示，非常崇拜長者運動員，像是藝人昆凌90歲的爺爺、還有104歲羽球選手，自己也期盼年老時可以健康運動。

修杰楷2012年為跑半馬開始接受跑步訓練，跑步運動仍持續至今。提及正火熱的世壯運，修杰楷表示，相當崇拜長者運動員，希望自己年老時也能健康運動，最喜歡跑步或騎單車。

今天適逢520，修杰楷和賈靜雯結婚也邁入10年，修杰楷還記得第一次「約跑」賈靜雯的光景，「印象還滿深刻的，因為覺得可以一起跑步是很美好的事。」

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修杰楷透露，家中女性的運動細胞都非常好，她們的律動感、節奏感都比自己好，學習新的運動很快，他反而是當中最愛運動，但是最需要努力的那一個。

昨天新北三峽發生嚴重車禍，修杰楷坦言，沒有仔細看，因為完全不敢看那些畫面，會非常心疼。說起和女兒們的相處，他表示，平時都親自接送女兒，確定她們進校門確保安全後，視線才會離開。（編輯：張雅淨）1140520