總統宴請帛琉元首惠恕仁 續促進台帛觀光與體育合作

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今晚偕同副總統蕭美琴以國宴宴請帛琉共和國總統惠恕仁伉儷。並提到期盼與惠恕仁一起努力，持續促進兩國觀光交流及體育合作，讓台灣和帛琉共同在國際舞台發光發熱。

賴總統晚間在總統府設宴接待惠恕仁伉儷及訪團成員，總統致詞表示，他在2022年和去年，2次訪問帛琉，都受到惠恕仁伉儷盛大款待。他穿上花襯衫，受到帛琉人民的熱情歡迎，彷彿回到家裡一般，感到非常溫暖和親切。

賴總統提到，第1次訪問帛琉時，和惠恕仁一起駕駛遊艇開進牛奶湖，一起體驗火山泥敷臉，也一起釣魚，一起在海灘散步吹著微風。去年，他第2次訪問帛琉，不僅有幸受邀到國會發表演說，也一同見證台帛緊密合作的成果。

總統指出，帛琉舉世聞名的海島美景被譽為「上帝的水族箱」，浮潛可與鯊魚共游，實在令人印象深刻，百聞不如一見。過去疫情期間，帛琉和台灣開放「旅遊泡泡」，共創安全的旅遊模式。現在走過疫情，期待有更多國人到帛琉觀光，更加了解邦交國。

總統並說，除了希望促進觀光交流，去年訪問帛琉時也提出，台灣和帛琉可以透過移地訓練，推動體育合作。下個月，帛琉將主辦「太平洋小型運動會」。現在，帛琉的棒球和桌球國家代表隊都已經在台灣展開移地訓練。台灣會全力協助，也祝福帛琉選手在各個競賽項目都嶄露頭角，取得佳績。

總統期待與惠恕仁一起努力，讓台灣和帛琉共同在國際舞台上發光發熱。

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惠恕仁致詞時表示，展望未來，面對從安全到氣候變遷等各種挑戰時，團結顯得格外重要。對全世界、尤其對帛琉來說，支持台灣參與氣候變遷、安全與健康議題的國際論壇，至關重要，因為深知，有台灣參與決策，這個世界會變得更好。

他提到，明年帛琉即將舉辦太平洋島國論壇，將持續與台灣密切合作，確保這場盛會圓滿成功，並為台灣不可或缺的貢獻發聲，在面對任何試圖噤聲或孤立民主夥伴的行動時，帛琉堅定地與台灣站在一起。（編輯：潘羿菁）1140520