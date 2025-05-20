蘇晏霈笑憶螢幕初吻 男主角傅子純全忘光

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（中央社記者洪素津台北20日電）演員蘇晏霈為宣傳八點檔「好運來」分享螢幕初吻趣事，她透露，自己奪走吳政澔的螢幕初吻，自己的螢幕初吻則被傅子純奪走，沒想到傅子純卻驚喊：「我忘記了。」

「好運來」中3對CP傅子純與林筳諭（勇兔）、蘇晏霈與吳政澔、王瞳與曾子益為宣傳戲劇，今天前往西門町舉辦活動，現場不僅有甜蜜告白秀，更有火力十足的戲劇哏。

蘇晏霈與吳政澔有浪漫的愛情戲，劇中蘇晏霈還親了一下吳政澔，吳政澔直呼：「夢寐以求能跟仙女姐姐演對手戲，沒想到螢幕初吻也獻給她。」蘇晏霈笑說：「我真的考慮要包個紅包給他，但我的螢幕初吻對象傅子純沒有包給我，就作罷。」

說起當兵話題，傅子純和吳政澔都表示有當過兵。吳政澔分享，自己因為曾發生一次嚴重車禍，原本不用當兵的他還是選擇去當兵體驗人生。

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曾子益則在劇中演活渣男，他苦笑表示，最近每天打開劇本都在想自己會不會被打。為演出多情角色，他過年後天天重訓1小時，還笑說「家裡沒器材就扛老婆練肌肉」，果真練出健美身材。

勇兔和張書偉曾有過一段情，分手後對方回歸男團Energy，還睽違21年再度入圍金曲獎。她表示，有替張書偉開心，並送上恭喜，「他如果有得獎是最好的，因為回歸團體，一個獎項對他來說是一個榮譽。」（編輯：張雅淨）1140520