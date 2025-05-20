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賴總統與帛琉元首惠恕仁雙邊會晤 見證簽署兩協定

2025/5/20 21:25（5/20 21:38 更新）
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總統賴清德（右）20日以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）率團來台訪問，隨後在總統府舉行雙邊會晤。中央社記者張皓安攝 114年5月20日
總統賴清德（右）20日以軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（左）率團來台訪問，隨後在總統府舉行雙邊會晤。中央社記者張皓安攝 114年5月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天與帛琉總統惠恕仁舉行雙邊會晤，並見證兩國簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」。總統期待兩國的合作關係繼續開拓更寬廣的領域，齊心協力促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

賴總統下午以軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷後，總統偕同副總統蕭美琴在總統府與惠恕仁進行雙邊會晤，以及共同見證簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」。

總統致詞時再次歡迎訪團來到台灣。並表示，去年520，他和蕭副總統就職時，惠恕仁也親自率團前來祝賀，很高興在就職週年的時刻，再次見到台灣的老朋友惠恕仁親自來訪。

總統說，這幾年來，在惠恕仁的大力支持下，台灣和帛琉的關係越來越緊密。2022年，他在副總統任內率團訪問帛琉，代表了兩國共同面對疫情挑戰，一起促進觀光發展。

總統提到，每一次到帛琉、每一次見到惠恕仁，他都深刻感受到台灣和帛琉就像一家人。兩國都是海洋國家，除了擁有南島民族共同的血緣與文化，也是共享自由民主、以及人權價值的堅定夥伴。去年12月，他上任後首次出訪，也率團訪問帛琉，慶祝帛琉建國30週年、兩國建交25週年，展現台灣與帛琉的好交情。

賴總統說，台帛兩國無論是在氣候變遷、教育、農漁業，或是醫療、人道救援、體育文化等各領域，都緊密交流合作。總統並與惠恕仁共同見證兩國簽署「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」，再度展現雙方的多元合作和深厚情誼。

總統表示，尤其面對太平洋區域日益升高的地緣政治壓力，帛琉仍然堅持民主價值的智慧及勇氣，堅定支持台灣的國際參與。無論是在聯合國大會、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會，還是聯合國海洋大會，帛琉支持台灣的聲音及力量從不間斷，令人感到溫暖，也非常敬佩。

最後，總統再次感謝惠恕仁對台灣的重視和支持。期待兩國的合作關係繼續開拓更寬廣的領域，讓雙方經濟社會持續進步發展，也齊心協力促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

隨後，惠恕仁致詞時表示，這次來訪展現了台帛兩國深厚的友誼及共享價值，台帛的堅實關係並非僅植基於相近的地理位置，而在於雙方的共同理念，都是島國，且堅信人性尊嚴、法治，以及由人民決定自己未來的權利。

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他並說，世界正面對越來越多不確定性與複雜的挑戰，無論是氣候變遷或全球緊張局勢，兩國之間的友誼顯得更加珍貴；期盼彼此可以持續站在一起、共同合作，一起為和平及繁榮努力，並持續倡儀，讓小國也有被看見、被聽見及被尊重的權利。

會晤結束後，簽署儀式開始。總統與惠恕仁見證外交部長林佳龍與帛琉共和國國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）簽署「技術合作協定」以及「外交人員訓練及交流合作協定」。（編輯：林興盟）1140520

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台灣友邦帛琉共和國總統惠恕仁（圖）率團訪台，20日下午在總統府與總統賴清德進行雙邊會晤；惠恕仁表示，台灣一直都是帛琉最堅定的夥伴，面對世界更多的不確定性與複雜的挑戰，希望未來兩國繼續站在一起合作，為和平繁榮努力。中央社記者張皓安攝 114年5月20日
台灣友邦帛琉共和國總統惠恕仁（圖）率團訪台，20日下午在總統府與總統賴清德進行雙邊會晤；惠恕仁表示，台灣一直都是帛琉最堅定的夥伴，面對世界更多的不確定性與複雜的挑戰，希望未來兩國繼續站在一起合作，為和平繁榮努力。中央社記者張皓安攝 114年5月20日
總統賴清德（右）20日以軍禮歡迎率團訪台的帛琉共和國總統惠恕仁（左），兩人下午在總統府進行雙邊會晤，互相握手致意。中央社記者張皓安攝 114年5月20日
總統賴清德（右）20日以軍禮歡迎率團訪台的帛琉共和國總統惠恕仁（左），兩人下午在總統府進行雙邊會晤，互相握手致意。中央社記者張皓安攝 114年5月20日
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