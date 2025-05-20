賴總統軍禮歡迎帛琉元首惠恕仁 盼一起努力貢獻世界

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天以軍禮歡迎來訪的帛琉共和國總統惠恕仁伉儷及訪團成員，他致詞表示，兩國一路走來相互扶持、克服種種挑戰，台灣未來希望與帛琉一起努力，為世界做出貢獻；惠恕仁則期盼雙邊關係持續茁壯、區域更和平、未來更加安全。

賴總統、副總統蕭美琴率行政院長卓榮泰、內閣閣員等人下午在府前廣場以隆重軍禮鳴放21響禮炮歡迎惠恕仁伉儷所率訪團成員，總統致詞表示，以隆重軍禮歡迎惠恕仁伉儷率團來台訪問，他要代表政府及人民，對惠恕仁、貴賓表達最誠摯歡迎。

總統說，這次是惠恕仁在連任後再次訪問台灣，惠恕仁在選戰中高票連任不僅僅顯示人民的支持與信賴，也彰顯兩國民主自由的價值。今年兩國建交邁入第26年，一路走來相互扶持，克服種種挑戰，深化各領域合作，特別是這幾年來，台灣積極走向世界。

他感謝惠恕仁總統與帛琉政府，持續在各國際領域，支持台灣的國際參與，未來台灣希望與帛琉一起努力，為世界做出更多貢獻，兩國關係更緊密，共創更豐碩的合作成果。

惠恕仁致詞表示，與賴總統兩人時隔一年再次相見，見證台灣三軍儀隊展現精準的專業度與國軍的榮耀。他們的紀律、投入跟對崗位的堅守，啟發的不僅是台灣人民，也啟發堅持和平自由的人們。

他代表帛琉的人民致上最溫暖的敬意，並表達台帛之間友誼的敬意，台帛不僅是共享邦誼也共享許多價值，包括民主相互尊重，以及對法治的堅信。

惠恕仁表示，在場的三軍儀隊也象徵這些價值，三軍儀隊的每個步伐、每次鳴放禮炮、每一個隊形，都展現出不只是軍事的傑出，也展現出守護和平並且以榮譽心捍衛尊嚴的高尚品格。

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惠恕仁表示，當今的世界，和平經常受到挑戰，自由經常受到試驗，很榮幸知道有這些人，站穩腳步不是為了威嚇而是為了穩定，不是為了權力而是為了原則。

他說，三軍儀隊菁英年輕男女，不僅是軍人，是這個國家的大使，提升了國家的形象且強化兩國的價值與連結。祝願持續發揚卓越、勇氣及謙卑，願雙邊關係持續茁壯、願區域更加和平、未來更加安全，這是兩國共享的價值。（編輯：林興盟）1140520

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左2）率團訪台，總統賴清德（前左）20日下午在總統府前廣場親自主持軍禮歡迎。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日

友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前右）應邀率團訪台，20日下午接受總統賴清德（前左）以軍禮歡迎，並將出席國宴。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團來台國是訪問，20日下午接受總統賴清德軍禮歡迎，儀隊舉起雙方國旗。中央社記者吳家昇攝 114年5月20日