逾50國發聲挺台 11友邦提案邀台參與WHA

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）世界衛生大會在日內瓦登場，外交部今天表示，七大工業國集團、50餘國行政、立法部門、歐盟、歐洲議會及理念相近國家駐台機構等，以具體行動表達對台灣推動參與的支持。外交部並要求世衛組織秘書處勿任憑中國政治操弄，讓台灣參與WHA。

外交部晚間發布新聞稿指出，11個具有「世界衛生組織」（WHO）會員國身分的友邦都已向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」；聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）也親自致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），促請邀台灣參與；瓜地馬拉、帛琉及聖克里斯多福及尼維斯國會則分別通過友台決議。

外交部提及，理念相近國家助台力道也持續提升。美國新政府就任以來已超過10次公開表達對台灣國際參與的支持，包括美國總統川普（Donald Trump）及日本首相石破茂在今年2月舉行峰會後所發表的聯合聲明中，首度納入支持台灣有意義參與國際組織的文字。

另外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於國會任命聽證會、媒體專訪及與日韓外長兩次會議聯合聲明中，也都重申美國對台灣國際參與的堅定支持。美國於今年2月舉行的WHO「執行委員會」（EB）中兩度為台灣執言，4月更首度在聯合國安理會公開駁斥中國誤用聯大第2758號決議，並強調該決議並未排除台灣參與聯合國體系及其他多邊論壇。

美國立法部門方面，外交部說明，美國聯邦眾議院於5月5日無異議通過「台灣國際團結法案」，要求美國政府應在多邊場域反制中國藉由扭曲聯大第2758號決議打壓台灣，另有9個州議會分別通過支持台灣參與國際組織的決議。

外交部進一步指出，今年3月舉行的「七大工業國集團」（G7）外長會議在會後聯合聲明中重申支持台灣有意義參與國際組織；歐盟則於5月15日表達對台灣有意義參與國際組織的支持；歐洲議會也於今年2月高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）執行報告決議案，表達支持台灣有意義參與相關國際組織。

此外，義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）、愛爾蘭副總理兼外長哈里斯（Simon Harris）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）、瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）及公衛部長福斯梅德（Jakob Forssmed）等都公開發言助台。

外交部強調，歐洲地區29國及歐洲議會共計534位國會議員也參與簽署「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）議員聯名函為台灣發聲；世界醫師會（WMA）等專業團體更循例發聲支持台灣參與WHO及WHA的訴求。

外交部也致謝指出，英國、法國、澳洲、加拿大、捷克、德國、日本及立陶宛駐台機構連續第5年於WHA召開前發表聯合聲明，肯定台灣可為世衛大會的討論帶來極大助益，並強調將台灣排除於WHA外毫無正當理由，且損害WHO創始文件所明載兼容並蓄全球公衛合作與安全之精神。

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外交部提到，這些友台國家的發聲充分證明中國無理阻撓台灣參與WHO未獲國際社會廣泛理解及支持。外交部重申聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議並未提及台灣，所以與台灣無關，更不能做爲排除台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織、多邊機制及論壇的法理依據。

外交部要求WHO秘書處仔細聆聽會員國的聲音，勿再任憑中國政治操弄，應基於維護與增進全人類衛生福祉之職責，以及落實「不遺漏任何人」及「共創健康世界」（One World for Health）的目標，讓台灣能完整無礙的參與包括WHA在內的WHO所有會議、機制及活動。（編輯：張若瑤）1140519