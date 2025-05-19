帛琉總統惠恕仁訪台 盼深化關係共創更多合作機會

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（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）帛琉共和國總統惠恕仁伉儷今天率團訪台，惠恕仁說，總統賴清德就任以來，過去一年對帛琉最大的影響就是台灣投資人的數量穩健成長，此行是為深化關係、共創更多合作機會。

太平洋友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）伉儷於19日至24日率領國是訪問團來台，班機於下午6時34分抵達桃園國際機場，此行是惠恕仁連任總統以來首次來台進行國是訪問。外交部長林佳龍也親自前往國賓門接機歡迎訪問團。

惠恕仁在國賓門發表談話表示，非常開心榮幸能再次回到台灣，這是他1月宣誓就任總統後第一次來台國是訪問。今天搭乘的台帛直航班機，是時任副總統的賴清德在拜訪帛琉後開啟的航空合作，從每週2班到現在增加至每週4班往返台帛之間，他誠摯地歡迎台灣民眾造訪帛琉。

惠恕仁隨後也逐一介紹訪問團成員，他指出，這次訪團具有足夠代表性，代表帛琉全國，彰顯兩國間的深刻友誼，「今天來此是為了深化關係、共創更多的合作機會」，非常感謝台灣的盛情款待。

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惠恕仁說，自從賴總統就任以來，過去一年對帛琉共和國最大的影響就是台灣投資人的數量穩健成長，帛琉樂見這樣的趨勢，也希望可以持續作為彼此的夥伴，共創強韌、繁榮的未來。

惠恕仁致詞結束後，在林佳龍的陪同下，率領訪問團由外交部人員引領離去。（編輯：李淑華）1140519

友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前左）19日率團訪台，外交部長林佳龍（前右）晚間代表政府前往接機，表達台灣誠摯歡迎。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年5月19日