和碩首度參加電腦展 童子賢：製造商從幕後走到台前

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（中央社記者吳家豪台北20日電）代工廠和碩今年首次參加台北國際電腦展（COMPUTEX），董事長童子賢今天說，實體製造的重要性重新獲得重視，製造商已從幕後走到台前；談到日前出席輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」，童子賢說，應該算是矽谷和台灣科技業的好朋友團圓。

童子賢出席和碩開展活動指出，產業的發展常常很有趣，他形容是「一個籬笆三個樁，一個好漢三個幫」，早在2000年前後，黃仁勳就已經跟台灣科技業的品牌商、設計商和製造商很熟。

他說，黃仁勳17日在磚窯餐廳辦的聚餐，應該算是矽谷和台灣科技業的好朋友團圓。目前人工智慧（AI）潮流非常重要，掀起這波潮流的幾家公司之中，有好幾家都跟台灣或黃仁勳有密切關係，台灣真的身處在全球科技產業非常重要的位置，能夠扮演全世界科技業的好夥伴，要好好把握機會。

童子賢提到，和碩在今年COMPUTEX的角色與以往不同，過去大多站在幕後，今年盛大參展，攤位設在業界老大哥鴻海斜對面，這是因為實體製造的重要性重新獲得重視。

其次，童子賢表示，AI的發展對電動車和衍生出來的相關產業很重要，機器人和實體AI也在這一波浪潮下持續發展，要具備足夠的智慧、靈活度和實用性，未來幾年前景可期。

針對伺服器事業展望，和碩共同執行長鄭光志說，第2季起會推出更多樣品，希望下半年表現更好，明年比今年更好，成長率都是2位數，期待能保持這個節奏；輝達GB300是下半年重點產品，和碩不會缺席與輝達的合作。

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談到輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北北投士林，鄭光志坦言，聽到消息有一點驚訝，不過未來輝達台灣總部與和碩距離更近、更方便溝通合作，這絕對是好事；至於輝達是否會搶走人才，他認為重點應該放在如何讓員工對公司產生更多認同感。

今天下午黃仁勳前往COMPUTEX展場造訪多家合作夥伴攤位，也在和碩展區的輝達GB300系統上親自簽名，寫下Beautiful Machine（美麗的機器）。（編輯：林家嫻）1140520