緯穎展出輝達AI伺服器 黃仁勳站台簽名掛保證
2025/5/20 21:55（5/20 22:06 更新）
（中央社記者潘智義台北20日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天登場，伺服器大廠緯穎今年展出全新NVIDIA Blackwell Ultra架構人工智慧（AI）伺服器，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳特別到場站台，並在展出產品上簽名。
台北國際電腦展（COMPUTEX）今天登場，黃仁勳今天下午到南港展覽館，當他步出3樓電梯時，吸引現場群眾拿起手機相機拍照，更有粉絲拿著棒球、乒乓球拍、紙張要黃仁勳簽名或是合照，現場擠得水洩不通。
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黃仁勳參觀緯穎攤位時，與緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗合照留念，同時也與緯穎員工一起合照，展現十足親和力。黃仁勳更是為緯穎產品掛保證，並在展出產品簽名。
緯穎此次在南港展覽館一館3樓展位，呈現新世代AI運算平台與散熱解決方案。展出重點包括全新NVIDIA Blackwell Ultra架構AI伺服器，包含GB300 NVL72及NVIDIA HGX B300 系列；前瞻散熱技術展示，涵蓋高效能液冷板、Sidecar、CDU 等。（編輯：潘羿菁）1140520
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