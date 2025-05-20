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中國調降利率 亞股反彈多收紅

2025/5/20 18:51
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（中央社香港20日綜合外電報導）國際信評機構穆迪調降美國主權信用評級，引發昨天亞洲股市下跌。在中國將利率調降至歷史低點後，提振了市場情緒，風險偏好有所回升，亞股今天反彈多收紅。

法新社報導，穆迪（Moody's）下調美國最高等級3A信用評等，起先曾引發美股賣壓，隨後在市場對美國貿易談判懷抱希望情況下，資金重新湧入挫跌的股票，美股昨天上漲，亞股今天追隨這股漲勢反彈，終場多收紅。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日「解放日」公布的關稅政策，一度引發全球股市暴跌，但在美中上週達成協議互降以牙還牙的驚人關稅稅率後，重新激發交易者的熱情，推動大多數股市回到「解放日」前水位。

川普暫緩實施對等關稅90天，寬限期7月到期，儘管目前只達成少數具體協議，市場樂觀認為這場危機最糟的時期已經過去。

交易者也對美國聯邦準備理事會（Fed）今年將降息抱持希望，根據彭博（Bloomberg News），預計聯準會今年將降息兩次。

不過，兩位聯準會官員對何時恢復貨幣寬鬆政策仍持謹慎態度，因為擔心關稅和可能實施的減稅將再次引發通膨。

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在中國官員努力刺激經濟之際，中國央行人民銀行下調了兩項關鍵利率：1年期貸款市場報價利率（LPR）從3.1%降至3.0%，5年期以上LPR從3.6%降至3.5%。中國經濟面臨持續的逆風，包括國內消費長期低迷、房地產行業不斷的債務危機以及青年高失業率。

中國調降利率後，提振了市場情緒。香港股市上漲逾1%，上海、東京、雪梨、新加坡、台北、曼谷、威靈頓及雅加達股市皆收紅。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140520

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