國台辦批520談話 陸委會：務實面對中華民國存在事實

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（中央社台北20日電）針對中國大陸國台辦回應賴總統520談話時聲稱「認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎」等說法，陸委會今晚呼籲陸方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽台灣釋出的善意，透過對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。

陸委會今晚發布新聞稿指出，近期賴總統在專訪中重申台灣社會與人為善，希望與對岸和平相處、共存共榮，並於今天的520談話再次強調，盼兩岸在對等尊嚴基礎上進行交流與合作，以交流取代圍堵，對話取代對抗。

陸委會表示，呼籲陸方務實面對中華民國存在的客觀事實，認真傾聽台灣釋出的善意，透過相互尊重、對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。

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賴總統今天的520就職1週年演說並未著墨兩岸關係，但仍在媒體提問時表示，他堅定追求和平，侵略者才是和平破壞者，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出「和平四大支柱行動方案」，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。

針對賴總統這一表述，中國大陸國台辦發言人陳斌華傍晚回應時聲稱，停止「謀獨挑釁」行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。（編輯：邱國強）1140520