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曹祐齊好投、吉力吉撈關鍵安 龍隊延長賽勝獅

2025/5/20 22:26
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職今天在台南棒球場上演前2名對決，味全龍先發投手曹祐齊繳出6局無失分好投，但龍隊仍和統一獅打進延長賽，吉力吉撈．鞏冠敲關鍵1分打點安打，終場龍隊3比1搶勝、中止3連敗。

雙方在前5局都沒有分數進帳，龍隊在6局上靠著李凱威、吉力吉撈．鞏冠敲出安打，攻下1分；7局下獅隊的潘傑楷、陳聖平、林岱安接連敲出安打，追平比分。

雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，10局上龍隊的郭天信敲安打，形成二、三壘有人，李凱威擊出滾地球送回1分超前，吉力吉撈．鞏冠再敲安打，帶有1分打點；下個半局獅隊沒有辦法得分，終場龍隊以3比1擊退獅隊，龍隊中止3連敗，獅隊則是3連勝止步，目前龍隊僅落後獅1.5場勝差。

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龍隊先發投手曹祐齊此戰用77球投6局，僅被擊出2支安打，出現2次四壞球保送、2次觸身球保送，送出2次三振，沒有失分繳出好投。接著呂偉晟投1局失1分，不過林子昱、陳冠偉、陳禹勳接著各投1局，都沒有掉分，陳冠偉奪下勝投。

獅隊先發投手郭俊麟則是用58球投4局，被敲2支安打，投1次保送、3次三振，沒有失分，因為手指破皮被迫提前退場；敗投由劉軒荅吞下。（編輯：黃名璽）1140520

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