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馬來西亞羽球大師賽 楊博涵劉廣珩男雙首輪開紅盤

2025/5/20 19:58（5/20 20:39 更新）
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台灣羽球男雙組合楊博涵（左）、劉廣珩（右），在BWF馬來西亞羽球大師賽首輪直落2過關。（中央社檔案照片）
台灣羽球男雙組合楊博涵（左）、劉廣珩（右），在BWF馬來西亞羽球大師賽首輪直落2過關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北20日電）世界羽球聯盟（BWF）超級500等級的馬來西亞羽球大師賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天面對地主新搭檔陳蔚強與亞尤伯，順利以21比19、21比15獲勝，晉級16強。

男雙世界排名第21的楊博涵、劉廣珩，生涯首度對壘馬來西亞新組合、世界第26名的陳蔚強與亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub）。

持續帶著腰傷出賽的楊博涵，上週在泰國公開賽還戴著護腰上場，本週繼續征戰馬來西亞大師賽，首局和劉廣珩雖在比賽前段2度取得領先，但卻以10比11落後進入技術暫停。

結果暫停過後，台灣組合靠著加速後的平抽擋奏效連得4分超前比數，隨後始終保持領先，順利收下首局。

第2局楊博涵、劉廣珩開賽就以1比6落後，不過他們並沒有放棄，在9比13時回敬一波7比1攻勢，不但順利超前比數，也打垮對手士氣，再以21比15直落二獲勝。

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楊博涵賽後接受中央社訪問表示，現在就是想盡辦法讓自己狀態可以正常出賽，把傷勢問題降到最低。

至於上週闖進超級500等級泰國公開賽女雙4強，締造搭檔以來在該等級最佳成績的許雅晴、宋祐媗，今天再接再厲，在首輪以21比18、21比13擊退自家人胡綾芳、鄭宇倢，順利闖進16強。（編輯：張雅淨）1140520

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