加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

5月電子期金融期齊漲

2025/5/20 14:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）台北股市今天上漲2.20點，收21526.03點。5月電子期收1170.55點，上漲0.95點，正價差0.97點；5月金融期收2084.40點，上漲8.40點，逆價差3.24點。

5月電子期以1170.55點作收，上漲0.95點，成交405口。6月電子期以1166.95點作收，上漲1.30點，成交139口。

電子現貨以1169.58點作收，下跌0.98點；5月電子期貨與現貨相較，正價差0.97點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

5月金融期以2084.40點作收，上漲8.40點，成交291口。6月金融期以2076點作收，上漲7.60點，成交76口。

金融現貨以2087.64點作收，上漲10.89點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差3.24點。實際收盤價以期交所公告為準。1140520

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電紅翻黑 台股反彈乏力震盪收漲2點
65
更多編輯台推薦新聞：