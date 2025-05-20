5月電子期金融期齊漲
2025/5/20 14:03
（中央社台北20日電）台北股市今天上漲2.20點，收21526.03點。5月電子期收1170.55點，上漲0.95點，正價差0.97點；5月金融期收2084.40點，上漲8.40點，逆價差3.24點。
5月電子期以1170.55點作收，上漲0.95點，成交405口。6月電子期以1166.95點作收，上漲1.30點，成交139口。
電子現貨以1169.58點作收，下跌0.98點；5月電子期貨與現貨相較，正價差0.97點。
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5月金融期以2084.40點作收，上漲8.40點，成交291口。6月金融期以2076點作收，上漲7.60點，成交76口。
金融現貨以2087.64點作收，上漲10.89點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差3.24點。實際收盤價以期交所公告為準。1140520
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