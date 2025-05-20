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何美主持海外實境秀 揪謝佳見陳謙文刺激旅行

2025/5/20 23:09（5/20 23:21 更新）
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藝人謝佳見（左起）、何美、陳謙文20日合體出席全新旅遊實境節目「飛吧！玩客Let
藝人謝佳見（左起）、何美、陳謙文20日合體出席全新旅遊實境節目「飛吧！玩客Let's Go Flying」開播記者會，大聊拍攝趣事。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）藝人何美首次主持海外實境秀，節目中她和藝人謝佳見、陳謙文各自去旅行，謝佳見挑戰「天空玻璃步道」走到腿軟，陳謙文則划獨木舟與攀岩，手腳都被磨破。

何美主持「飛吧！玩客Let's Go Flying」，和藝人謝佳見、陳謙文、楊奇煜、台日混血男星各務孝太領航，深入東南亞3大國家馬來西亞、泰國與菲律賓7大城市，帶觀眾展開冒險旅程。今天何美和謝佳見、陳謙文出席宣傳記者會，分享拍攝趣事。

節目前往馬來西亞拍攝，邀請謝佳見擔任嘉賓，謝佳見和何美從城市街道一路玩到叢林野地，兩人在蘭卡威卻遇上最大考驗，挑戰海拔650公尺的「天空玻璃步道」。謝佳見一度跪地，差點起不來，「我有懼高症但又愛挑戰刺激，結果真的腿軟，還被拍到哭臉照，太丟臉了。」

陳謙文則遠赴泰國拍攝，除了造訪神秘蝙蝠洞，還體驗一晚新台幣15萬元的總統套房。他最難忘的是與大家一起划獨木舟與攀岩的過程，「沒想到何美竟然爬得比我快。」何美則說：「攀岩要靠腳力，我可能比較輕巧，才能比較快上去。」

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何美首度獨挑大梁主持，節目還安排一行人造訪馬來西亞知名的「孕婦湖」，傳說中喝了湖水會懷孕，被問到是否有懷孕計畫，她笑說：「和男友在一起6年了，就等他開口求婚啊。」

「飛吧！玩客Let's Go Flying」將於21日首播，每週三晚間10時在三立都會台播出。（編輯：張雅淨）1140520

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