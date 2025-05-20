屏東文資審議添27項保存成果 展現多元在地文化

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣政府舉辦3場文化資產審議會，通過登錄傳統工藝、民俗及古物共10項文化資產，並認定15名保存者與2個保存團體，展現地方文化保存與傳承成果。

縣府今天發布新聞稿指出，傳統工藝方面，登錄「粧佛」、「神像雕刻」、「客家祖牌」等，同時認定藝師林明棟、李昱進、曾學政為保存者，3名匠師技藝精湛，文化意涵深遠。

傳統表演藝術類方面，則有恆春民謠藝師陳慶松增列恆春民謠保存者；藝師高明喜（kuljilji pavavaljung）增列為排灣族歌謠保存者；另外，藝師江清坤（secilu isausau）、陳連春（drenger valjuaq）、高淑美（puljapulj piuvel）、陳黃英連（samunanu pavaveseng）、洪春花（umi gilegil）增列為「排灣族歌樂enelja」保存者，體現屏東多元族群文化生命力。

民俗類方面，文化處表示，「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」自清代至今舉行不輟，已逾150年歷史，並認定千山公侯宮為保存團體，而「排灣族力里系maljeveq」，在日治期間受殖民政府禁止，祭典仍持續執行從未間斷，並認定屏東縣春日鄉力里族群文化協會為保存團體。

文化處指出，登錄「東港迎王平安祭典-實木王船建造技術」為保存技術，3名匠師潘鳳得、陳明益、謝春長為保存者；登錄「排灣族傳統石板屋建造技術」及認定張正勝（Kuljelje．V．Taududu）、金天光（Paqeriras．Taududu）2名匠師為保存者。

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另外，位於萬丹國小的1826年「公定斗量碑記」、「屏東江昶榮進士傳世冬夏冠組」、「屏東江上蓉（江昶榮）硃卷印版」獲指定為一般古物。其中，江昶榮進士傳世冬夏冠組、硃卷印版為清代客籍進士江昶榮遺物，見證清代客籍進士在科舉制度中活動軌跡，也保留在地文化記憶。

文資所表示，此次審議通過閩南、客家、原民等不同族群文化瑰寶，彰顯屏東豐沛文化資產，期望藉此鼓勵傳承者持續守護在地傳統文化與歷史記憶。（編輯：管中維）1140520