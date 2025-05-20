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駐荷代表田中光投書荷媒 籲挺台參與WHA

2025/5/20 16:08
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（中央社台北20日電）第78屆世界衛生大會（WHA）19日起在瑞士日內瓦召開。駐荷蘭代表田中光投書荷媒表示，健康是基本人權，世界衛生組織（WHO）應落實「全民均健」理念，讓台灣也能享有平等參與權利，也讓台灣為世界做出貢獻。

田中光投書荷媒「新右派」（NieuwRechts）指出，全球於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間深刻體認健康議題無國界的本質。健康是基本人權，包括台灣在內的所有國家，都應享有平等參與權利。

田中光說，台灣有2350萬人口、蓬勃民主發展及完善健康體系，但至今仍被排除在WHO之外，這不僅剝奪台灣貢獻全球衛生的機會，也違背「全民均健」（Health for All）的基本精神。

他指出，台灣具備豐富公共衛生經驗與貢獻能力。台灣健保制度今年創立滿30週年，涵蓋率達99.9%，連續7年榮登全球健康指數榜首，並在遠距醫療及人工智慧醫療應用等領域居全球領先地位。

田中光說，台灣也持續向國際分享專業經驗，包括於COVID-19疫情期間提供關鍵協助，為全球健康平等及公共衛生安全作出不可磨滅的貢獻。

他指出，台灣參與WHO的努力，長期因北京當局刻意曲解聯合國大會第2758號決議而受阻。該決議並未提及台灣，也未授權中華人民共和國代表台灣人民。田中光呼籲，醫療衛生議題不應被政治化，北京當局應即刻停止相關不當干預。

田中光也感謝荷蘭政府與國會支持台灣。

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他指出，2024年WHA期間，荷蘭衛生部長德依斯嘉（Pia Dijkstra）重申荷方支持WHO「促進、提供及保障全民健康，確保不遺漏任何人」的宗旨，並強調「支持所有能為全球衛生貢獻寶貴專業知識與經驗者的有意義參與」。荷蘭眾議院今年4月也再度通過決議，敦促政府公開支持台灣參與WHO，展現荷蘭秉持團結、健康平等與人道尊嚴的核心價值。

田中光呼籲國際社會摒除政治考量，以人民福祉為優先。台灣已準備好貢獻專業經驗、汲取他國所長，並與全球共同努力促進人類福祉。「全民均健」的理念應真正落實至「全民」，包括台灣在內。（編輯：陳妍君）1140520

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