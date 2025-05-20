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台股盤中漲勢收斂 拚站穩21600點

2025/5/20 10:52（5/20 10:58 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北20日電）台股今天開高，一度上漲超過200點，最高為21746點，盤中漲點收斂至約100點，拚站穩21600點，權王台積電力守平盤984元之上。台北國際電腦展今天開展，AI概念股普遍上揚；520行情助攻，太陽能概念股也表現強勢。

10時39分左右，加權指數為21640點，上漲117點。電子股上漲0.67%、金融股上漲0.54%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.82%。

觀察電子權值股表現，台積電一度突破990元，最高達994元，隨後回到平盤984元附近。鴻海上漲1元為155元，聯發科股價為1340元，上漲30元。

AI概念股中，廣達、緯創分別上漲1.5元和1元；散熱雙雄奇鋐和雙鴻盤中皆上漲4元。

太陽能概念股方面，雲豹能源盤中上漲近4%、泓德能源上漲逾2%；新門、倉和以及森崴能源皆上漲逾1%。

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資深分析師王兆立向中央社記者表示，美股19日開低走高，帶動今天台股開高，不過短線來看，上檔仍有半年線短期壓力，指數要上攻22000點有壓，處於箱型整理，今天看來成交量能也難以放大，主要是個股表現。

他指出，今天IC設計表現強，因基期較低，太陽能概念股也表現不俗；至於台北國際電腦展今天開展，相關AI概念股則已衝高後拉回。（編輯：楊蘭軒）1140520

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