總統談關稅引聖經鐵磨鐵 喻台美關係經磨合更深厚

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天表示，台美關稅談判經前一輪實體磋商後，過程順利，政府會堅持原則、站穩立場，爭取最好的談判結果。他引用聖經箴言的「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」形容台美間難免有磨擦，但終究能磨合，只要有信任基礎、誠懇對話，就能讓交情更深厚。

賴總統就職一週年，上午在總統府敞廳以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話。他表示，在國家前進的道路上，挑戰和難關會一再出現。4月初，美國宣布新的關稅政策，他提出了5大因應策略，並且啟動產業傾聽之旅，希望攜手產業界突破挑戰，開創新的契機。

他說，行政院也在最快的時間內，整合各界意見，提出強化安全韌性特別條例，並將運用歲計賸餘，編列新台幣4100億元的特別預算，除了支持產業與安定就業，更要強化經濟、照顧民生、提升國土安全韌性，讓台灣產業在變局中，持續穩健前行。

他表示，跟產業界的座談中，各行各業紛紛主張不要調漲電價，支持政府撥補台電，弭平從COVID-19疫情到俄烏戰爭以來，台電補貼民生和產業用電的虧損，來健全台電的財務、以穩定電價，也期待朝野合作通過行政院的特別預算。

總統說，百工百業都希望維持供電穩定。其實，能源安全就是國家安全，因此，確保供電穩定，同時開發多元綠能，不論過去或未來，都是政府重中之重的工作。

除了電價議題，賴總統表示，近期民眾也都非常關注的台美關稅談判情況，經過前一輪的實體磋商後，仍在持續進行當中，過程順利。政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等3大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，會快慢有序、有為有守，爭取最好的談判結果。

總統強調，台灣和全球民主夥伴共享民主的價值，並且遵循自由市場法則，共榮發展，這是最大的本錢，也是廣大台商釋放活力與能量的保護傘，這是台灣和威權體制最大的區別。

賴總統說，長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。如同聖經（箴言27章17節）所說：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」。朋友之間，互相切磋，能夠磨掉缺點，展現優點，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。

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他提到，台北國際電腦展國際高度關注，因為台灣是世界的矽島，撐起全球經濟和人工智慧的神經中樞，全世界重要的科技界人士都來到台灣。回顧過去，這個展覽最初只是在台北松山機場旁的小型展覽，但40多年來，規模不斷擴大，如今更標誌著全球科技創新發展的重要里程碑。

總統說，這就是台灣故事的縮影，也是台灣人民共同的成就。現在的台灣，已經是世界的台灣。無論在全球科技發展、國際供應鏈分工、世界經貿交流、區域安全事務，台灣都是舉足輕重、不可或缺的關鍵角色。（編輯：謝佳珍）1140520