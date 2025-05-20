北影再揭13片單 賈樟柯角逐金棕櫚新作亮相

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）2025台北電影節今天再揭13部精彩片單，橫跨情感、地景與身分議題，包含中國導演賈樟柯角逐金棕櫚獎的電影「風流一代」，日本演員廣瀨鈴、仲野太賀、北村匠海的新作也將亮相。

今年北影影展精選8部亞洲話題之作，奇幻愛情片「久別重逢」由「古惑仔」男神鄭伊健攜手「幻愛」蔡思韵共譜穿越時空的深情戀曲；「長椅小情歌」集結廣瀨鈴、仲野太賀等日本當代最強卡司，以一張河畔長椅串起都市中一幕幕情感片刻，散發柔美而古怪的魅力。

想探看社會寫實與邊緣視角，北村匠海、河合優實、窪田正孝主演的「惡夏」，在炎夏街頭上演一場關於弱勢、黑道與制度錯綜的黑暗寓言；中川雅也的「孤獨大叔出走中」，與菲律賓金獎影后瑪莉亞．伊沙貝爾．羅培茲（Maria Isabel Lopez）共演呈現跨文化的療癒旅程。

北影指出，亞洲導演的自我書寫也同樣耀眼。賈樟柯入選第77屆坎城影展正式競賽單元、角逐金棕櫚獎的「風流一代」，重現演員趙濤20年間的成長軌跡，以膠片記憶編織出一代人的情感史詩；「一匹白馬的熱夢」刻畫內蒙古青年在草原與現代文明間的漂泊與掙扎。

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今天公布的系列片單還包含「眾生相」、「29號公路」、「鬥牛場的午後孤寂」、「齁利路亞」、「占星轉運站」、「寧靜戰火之歌」、「佔領自由邦」。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場，票券也將於同日正式開賣。（編輯：管中維）1140520