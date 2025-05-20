加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事駕駛曾獲模範父親 新北社會局將取消
首頁 / 地方

田屋科技無人機拓展國際市場 中市府助擴廠

2025/5/20 17:26（5/20 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市經發局長張峯源（左）日前拜訪田屋科技創辦人張成榮（左2），允諾將全力協助田屋科技加速取得新建廠房建照。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月20日
台中市經發局長張峯源（左）日前拜訪田屋科技創辦人張成榮（左2），允諾將全力協助田屋科技加速取得新建廠房建照。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市太平區的田屋科技，是首家且唯一獲民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，因規模倍增，廠區空間不足；市府今天表示將協助擴廠，拓展國際市場商機。

台中市經濟發展局說明，創立於2011年的田屋科技，創辦人張成榮是成功大學航太研究所出身，在航模起家的雷虎科技深耕15年後自行創業，從最初僅6名員工的小型技術團隊，成長至今已擁有48名專業人才，專注於自主研發小型無人直升機與無人載具系統，在無人直升機領域奠定領導地位。

經濟發展局長張峯源日前率隊實地走訪廠區，張成榮反映，因應公司產線、規模倍增及國際客戶到訪需求倍增，現有廠區空間不足，規劃新建廠房擴大規模。張峯源回應，經發局招商工作小組將協助企業加速取得建照，拓展國際市場商機。

張成榮說，田屋科技是首家與唯一獲得民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，產品不僅獲得國防部、海巡署、中科院等政府部門大型採購案肯定，成為國機國造重要國家隊成員，還廣泛應用於疫苗運送、高山緊急救援補給、電塔巡檢等重要任務，更創下飛越中央山脈紀錄。

google news透過 Google News追蹤中央社

張成榮指出，田屋科技同時成功開拓國際市場，包括參與緬甸空軍展演、加拿大冰山追蹤任務、墨西哥灣科研計畫、澳洲國土測繪等國際專案，展現台灣無人機的強大實力。

經發局表示，台中精密機械產業、光電產業量能與供應鏈聚落，提供無人機產業強大支援優勢，田屋科技決定於太平區投資近2億元建設新廠，未來將導入尖端設備如影像尺寸測量儀與光學機芯校正台，並在產品發展採用氫燃料新能源技術；市府將提供政策支持，打造台中成為亞洲無人載具技術與應用的重要基地。（編輯：吳素柔）1140520

張峯源
台中物調券連發3天 商圈店家下殺4折搶客庶民小確幸 台中首波物調券35萬份5/2開跑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：