加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／總統拋朝野對話 朱立倫：隨時等電話
首頁 / 產經

虛擬資產保管業務 金管會：4銀行申辦優先審核中

2025/5/20 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北20日電）金管會今天指出，截至民國114年4月底已有4家金融機構申請辦理「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，為優先審核案件，後續將從6月15日起持續受理業者送件申請試辦；上述4家業者分別為凱基銀、中信銀、聯邦銀、國泰世華銀，另有1家輔導中的台新銀。

虛擬資產市場蓬勃發展，金管會在113年11月28日推出虛擬資產保管業務的主題式業務試辦，並發布相關說明資料及問答集，開放金融機構於今年1月1日起至4月30日申請試辦。

金管會在例行記者會表示，截至今年4月底已有4家業者遞件申請，正在進行審核中。

金管會指出，4家業者分別是凱基銀、中信銀、聯邦銀、國泰世華銀，同時，有1家輔導中的業者，為台新銀。

google news透過 Google News追蹤中央社

金管會表示，前述4件申請案為優先審核案件，考量虛擬資產保管業務屬新創業務，各金融機構規模、經營策略、軟硬體設備及人力培訓等投入程度不同，為使金融機構能依自身情況妥適規劃後提出申請，將自今年6月15日起繼續受理金融機構的申請案，金管會仍持續提供諮詢輔導服務，歡迎有意申請的業者提出輔導需求。

金管會指出，將持續關注國內外虛擬資產發展趨勢，並透過虛擬資產保管業務主題式業務試辦，瞭解市場需求及金融機構業務發展情況，適時調整相關機制及法令規範，促進金融科技創新發展，並確保金融市場的穩定與消費者權益保護。（編輯：林家嫻）1140520

#中信銀
#金管會
#凱基銀
#虛擬資產
#聯邦銀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：