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遭指煽動暗殺總統 FBI前局長喊冤坦言與川普關係惡化

2025/5/20 16:01
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米日前在社群媒體上傳照片，被指涉嫌煽動暗殺總統川普。柯米再次否認煽動使用暴力，並坦言他與川普的關係在川普要他保證效忠而他回絕後就漸漸惡化。

柯米（James Comey）日前和妻子在沙灘上散步，發現有貝殼排列成8647字樣，他拍下照片，上傳到Instagram。86在美國俚語中有「擺脫」、「殺死」之意，而川普是美國第47位總統。

「衛報」（The Guardian）報導，柯米說，他和妻子起初在想這是不是一個地址，他們絞盡腦汁都想不通含意，後來妻子想起她以前在餐館當侍者時，工作人員會以86這個術語來表示「停售」菜單上的一道菜。柯米也想到，他年輕時，孩子們會用86表達「離開某個地方」。

這張照片引來川普盟友一片譁然，譴責柯米煽動對川普行使暴力。柯米昨天接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示：「我沒想太多就把照片上傳到Instagram帳號，後來她跟我說有人在傳那是某種暗殺的號召，真是荒唐。」柯米後來刪除貼文，並發布聲明否認這是煽動暴力。

柯米還說：「即便我覺得那種說法很荒唐，我還是不希望與任何暴力扯上關係。」

特勤局（Secret Service）已對此展開調查，也聯絡了柯米。

柯米曾在川普第一次執政期間擔任聯邦調查局局長，後來被開除。在川普堅稱不可能誤解8647含意後，柯米自願前往華盛頓的FBI辦公室澄清。川普說：「他完全知道那是什麼意思。連小孩都知道…當（過）FBI局長還不知道那是什麼意思，那就是指暗殺，非常清楚易懂。」

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柯米昨天在主動配合調查中顯然毫不驚慌，他說：「這不是我第一次上場了」。他坦言，他與川普的關係在川普過去要他保證效忠而他回絕後就漸漸惡化。聯邦調查局現由巴特爾（Kash Patel）領導，而他對川普的絕對忠誠已引起外界對聯邦調查局獨立性的高度關注。

柯米就這次事件反映出這屆政府一個更令人擔憂的趨勢提出警告：「動用權力針對個人，侵蝕了法治。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140520

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