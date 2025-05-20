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藍白聯手挾人數優勢 通過重啟核三公投

2025/5/20 18:14（5/20 18:29 更新）
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圖為表決時，國民黨團總召傅崐萁（左）率黨籍立委舉牌表達贊成。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
圖為表決時，國民黨團總召傅崐萁（左）率黨籍立委舉牌表達贊成。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
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（中央社記者郭建伸台北20日電）立法院會今天處理民眾黨團所提的重啟核三公投案，民進黨立委批評這公投案是欺負屏東人，為何不把核一、核二也拿來公投。不過院會表決時，藍白仍挾人數優勢通過核三重啟公投，將交由中選會辦理。

民眾黨立法院黨團於4月18日拋出兩個公投提案，分別是經安全評估後重啟核三，以及於2年內於中華民國自由地區落實移轉投票法制化，並經表決後逕付二讀，交付黨團協商。

由於民眾黨團所提公投案已過1個月協商冷凍期，立法院會今天處理完延會至7月31日議案後，接續處理重啟核三公投一案。民眾黨團今天在院會提出修正動議，將公投主文略修為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意，確認無安全疑慮後繼續運轉？」

院會進行廣泛討論時，民進黨立委登記發言、輪番砲轟。核三廠所在地屏東選出的民進黨立委徐富癸發言表示，民眾黨團的提案一再欺負善良的屏東人，為何只針對核三廠要重啟運轉，何不把核一、核二廠也拿來公投，真的非常可惡。

民進黨立委吳思瑤抨擊，非核家園上路不到3天，藍白就急著提公投案讓核能復辟，藍白聯手惡修核管法不夠，現在還要公投，把責任推給人民，根本是政客。

原本民眾黨立委張啓楷等人有登記廣泛討論發言，但經唱名後仍沒到場。吳思瑤質疑，聽說今天下午是前民眾黨主席柯文哲出庭，因此民眾黨立委當起薪水小偷去妨害司法公正，只關心柯文哲的官司，不關心台灣人的死活。

民眾黨立委陳昭姿表示，民眾黨團提出重啟核三公投，是基於3個核心原則，第一是尊重專業評估，第二是保障能源穩定，第三是落實民主參與；這項公投不是主張立即重啟核三，而是在通過安全評估前提下，由人民共同決定是否延役，避免少數人拍板，與民意脫節。

民眾黨立委黃國昌發言表示，台灣是民主社會，的確有台灣人擔心核電廠安全，但所有能源政策都有正反利弊考慮；走到2025年，大家該冷靜下來，透過全體台灣人民共同討論，決定台灣未來能源政策走向。

黃國昌表示，他聽到很多民進黨立委反對核三延役，他尊重意見表達，期待接下來進入全國討論時，民進黨立委可以透過說理，說服絕大多數台灣民眾支持其反對立場。他說，總統賴清德曾提過，要用更大民主化解歧見，而這個歧見就交由台灣人決定。

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院會表決處理公投案時，藍白挾人數優勢，以贊成58人、反對49人通過重啟核三公投案。通過公投案後，藍白運用議事技巧，提議全案復議，再由藍白聯手否決自己提出的復議案，由於根據立法院議事規則規定，復議僅能提出一次，該案復議遭否決後，未來不得再提出復議。

根據公投法規定，立法院對於重大政策之創制或複決之事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票。（編輯：蘇龍麒）1140520

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